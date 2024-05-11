У СБУ закликають приєднуватись до ЦСО "А" та разом наближати перемогу над ворогом. Цей спецпідрозділ є одним із найкращих.

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Можна навіть без військового досвіду

У ЦСО "А" оголосили набір за різними спеціальностями. Приєднатись можна навіть без військового досвіду, адже досвідчені командири забезпечать якісну підготовку та найкраще застосування навичок для захисту країни.



Заповнити анкету можна тут.

К️рім цього, можна обрати напрям, де ти можеш бути найбільш ефективним: військовий, медичний, інженерний, IT, зв'язок, телекомунікації, аналітичний, логістичний, гуманітарний та інші.

Чекаємо тебе у команді ЦСО "А" СБУ – разом напишемо історію Перемоги!

– мовиться в повідомленні.

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