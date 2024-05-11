В СБУ призывают присоединяться к ЦСО "А" и вместе приближать победу над врагом. Это спецподразделение является одним из лучших.
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Можно даже без военного опыта
В ЦСО "А" объявили набор по разным специальностям. Присоединиться можно даже без военного опыта, ведь опытные командиры обеспечат качественную подготовку и лучшее применение навыков для защиты страны.
Заполнить анкету можно здесь.
Кроме этого, можно выбрать направление, где ты можешь быть наиболее эффективным: военный, медицинский, инженерный, IT, связь, телекоммуникации, аналитический, логистический, гуманитарный и другие.
Ждем тебя в команде ЦСО "А" СБУ – вместе напишем историю Победы!
– говорится в сообщении.
Сухопутные войска создали свой рекрутинговый центр
- В Сухопутных войсках ВСУ решили доукомплектовать воинские части и подразделения через собственный рекрутинговый центр. Его создали, в частности, и для набора новобранцев и специалистов по БпЛА.
- Командующий Александр Павлюк отметил, что сейчас беспилотные технологии решают ряд сложных и важных боевых задач на поле боя. Поэтому первоочередной и основной задачей рекрутингового центра в Сухопутных войсках определили отбор и комплектование подразделений беспилотных систем.
- По словам Павлюка, Сухопутные войска заинтересованы в мотивированных кандидатах с необходимыми качествами для дальнейшего обучения и получения военно-учетной специальности в направлении беспилотных систем.