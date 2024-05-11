В СБУ призывают присоединяться к ЦСО "А" и вместе приближать победу над врагом. Это спецподразделение является одним из лучших.

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Можно даже без военного опыта

В ЦСО "А" объявили набор по разным специальностям. Присоединиться можно даже без военного опыта, ведь опытные командиры обеспечат качественную подготовку и лучшее применение навыков для защиты страны.



Заполнить анкету можно здесь.

Кроме этого, можно выбрать направление, где ты можешь быть наиболее эффективным: военный, медицинский, инженерный, IT, связь, телекоммуникации, аналитический, логистический, гуманитарный и другие.

Ждем тебя в команде ЦСО "А" СБУ – вместе напишем историю Победы!

– говорится в сообщении.

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