Командующий Александр Павлюк отметил, что сейчас беспилотные технологии решают ряд сложных и важных боевых задач на поле боя. Поэтому первоочередной и основной задачей рекрутингового центра в Сухопутных войсках определили отбор и комплектование подразделений беспилотных систем.
Смотрите также Камеры переполнены: Малюська рассказал, сколько заключенных можно мобилизовать
Почему военные решили создать свой рекрутинговый центр
По словам Павлюка, Сухопутные войска заинтересованы в мотивированных кандидатах с необходимыми качествами для дальнейшего обучения и получения военно-учетной специальности в направлении беспилотных систем.
Во время отбора каждый кандидат, соответствующий условиям, сможет выбрать подразделение, в котором он хочет служить. Базовая общевойсковая подготовка будет обеспечиваться в пределах специального учебного батальона, профессиональная – также на базе отдельного центра и под руководством специалистов с боевым опытом,
– пишет командующий Сухопутных войск.
Более подробную информацию о программе отбора и подготовки специалистов беспилотных систем можно получить по телефону горячей линии: 0 800 301 314.
Не только ТЦК: как подразделения сами набирают специалистов
- Командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко говорит, что, конечно, не все являются добровольцами. Есть люди, которые понимали, что когда-то придет повестка – и тогда они пойдут служить. Главное, чтобы на их пути встретились опытные инструкторы на первых стадиях общевойсковой подготовки.
- В мае вступит в силу закон об изменениях в мобилизации, который усилит определенные меры призыва. Однако мужчины могут уже сейчас вступить в ряды 12 бригады "Азов" НГУ и начать военную подготовку в соответствии со своими способностями.
- Одним из необычных способов набора также стал "день без повесток", который организовало спецподразделение "Рейнджер" в Хмельницком на прошлых выходных, 27 – 28 апреля.
- Иностранные журналисты отмечают, что в Украине пробуют новый стиль рекрутинга военных. В частности, ряды Вооруженных Сил Украины пополняют, размещая рекламу на билбордах и в инстаграме.