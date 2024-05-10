Это было бы хорошим решением еще и потому, что в Украине переполнены учреждения исполнения наказаний. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в интервью ВВС.
Смотрите также Срок действия отсрочки по бронированию: что изменится в мае
Так, 10 – 20 тысяч заключенных можно мобилизовать. Точно не больше. Но опять же, вопрос в подходах. Я говорю цифры абсолютно не просчитаны, потому что в зависимости от каждого сценария количество будет разное,
– отметил министр.
Малюська пояснил, что в Украине переполнены учреждения исполнения наказаний, в частности, следственные изоляторы – свободных мест давно нет практически нигде, в том числе в крупных городах.
"Поэтому это большая проблема. Я очень агитирую за мобилизацию заключенных и осужденных из-за того, чтобы в том числе не нарушать нормативы по количеству людей на определенную площадь", – сказал министр.
Минист юстиции также прокомментировал возможность привлечения к мобилизации осужденных за убийство. В частности, он не видит в этом проблемы.
Мобилизация заключенных: главное
- 8 мая Верховная Рада разрешила добровольную мобилизацию отдельных категорий заключенных.
- В ряды Сил обороны не могут быть мобилизованы лица, совершившие умышленные убийства, насильники, педофилы, осужденные за незаконное производство, приобретение, распространение или хранение наркотиков, те, кто совершил преступления против основ национальной безопасности Украины, а также экс-чиновники.
- Для всех остальных, кто потенциально может быть мобилизован, действует условие – до завершения срока наказания должно остаться не более 3 лет.