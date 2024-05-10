Это было бы хорошим решением еще и потому, что в Украине переполнены учреждения исполнения наказаний. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в интервью ВВС.

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Так, 10 – 20 тысяч заключенных можно мобилизовать. Точно не больше. Но опять же, вопрос в подходах. Я говорю цифры абсолютно не просчитаны, потому что в зависимости от каждого сценария количество будет разное,

– отметил министр.

Малюська пояснил, что в Украине переполнены учреждения исполнения наказаний, в частности, следственные изоляторы – свободных мест давно нет практически нигде, в том числе в крупных городах.

"Поэтому это большая проблема. Я очень агитирую за мобилизацию заключенных и осужденных из-за того, чтобы в том числе не нарушать нормативы по количеству людей на определенную площадь", – сказал министр.

Минист юстиции также прокомментировал возможность привлечения к мобилизации осужденных за убийство. В частности, он не видит в этом проблемы.

Мобилизация заключенных: главное