Це було б гарним рішенням ще й тому, що в Україні переповнені установи виконання покарань. Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю ВВС.
Дивіться також Термін дії відстрочки по бронюванню: що зміниться у травні
Так, 10 – 20 тисяч ув'язнених можна мобілізувати. Точно не більше. Але знову ж таки, питання в підходах. Я говорю цифри абсолютно не прораховані, тому що в залежності від кожного сценарію кількість буде різна,
– зазначив міністр.
Малюська пояснив, що в Україні переповнені установи виконання покарань, зокрема, слідчі ізолятори – вільних місць давно немає практично ніде, у тому числі у великих містах.
"Тому це велика проблема. Я дуже агітую за мобілізацію ув'язнених і засуджених через те, щоб в тому числі не порушувати нормативи за кількістю людей на певну площу", – сказав міністр.
Мініст юстиції також прокоментував можливість залучення до мобілізації засуджених за вбивство. Зокрема, він не бачить у цьому проблеми.
Мобілізація ув'язнених: головне
- 8 травня Верховна Рада дозволила добровільну мобілізацію окремих категорій ув'язнених.
- До лав Сил оборони не можуть бути мобілізовані особи, які вчинили умисні вбивства, ґвалтівники, педофіли, засуджені за незаконне виробництво, придбання, розповсюдження або зберігання наркотиків, ті, хто вчинив злочини проти основ національної безпеки України, а також експосадовці.
- Для всіх інших, хто потенційно може бути мобілізований, діє умова – до завершення терміну покарання має залишитися не більше 3 років.