Це було б гарним рішенням ще й тому, що в Україні переповнені установи виконання покарань. Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю ВВС.

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Так, 10 – 20 тисяч ув'язнених можна мобілізувати. Точно не більше. Але знову ж таки, питання в підходах. Я говорю цифри абсолютно не прораховані, тому що в залежності від кожного сценарію кількість буде різна,

– зазначив міністр.

Малюська пояснив, що в Україні переповнені установи виконання покарань, зокрема, слідчі ізолятори – вільних місць давно немає практично ніде, у тому числі у великих містах.

"Тому це велика проблема. Я дуже агітую за мобілізацію ув'язнених і засуджених через те, щоб в тому числі не порушувати нормативи за кількістю людей на певну площу", – сказав міністр.

Мініст юстиції також прокоментував можливість залучення до мобілізації засуджених за вбивство. Зокрема, він не бачить у цьому проблеми.

Мобілізація ув'язнених: головне