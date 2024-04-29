Начальница группы комплектования 12 бригады “Азов” НГУ Ярослава Кашка рассказала 24 Каналу, что уровень добровольцев, которые приобщаются к "Азову", является стабильным. Сегодня, как и в начале полномасштабного вторжения, в бригаду обращаются мотивированные люди, которые стремятся защищать Украину.

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Бригаде нужны определенные специалисты

Присоединиться к 12 бригаде "Азов" можно, обратившись в один из пяти рекрутинговых центров, которые действуют в Украине.

Очень часто происходит так, что человек ждал повестку из военкомата и, понимая, что сейчас мобилизация будет усилена из-за внедрения нового закона, приходит добровольцем к нам. Для "Азова" это является хорошим показателем,

– отметила начальница группы комплектования.

Добровольцы, которые хотят присоединиться к бригаде, могут узнать о ее вакансиях на соответствующих сайтах по поиску работы.

Сейчас бригада ищет определенных специалистов – пилотов FPV-дронов, БПЛА. Также стрелков – пехоту, танкистов, саперов. Однако это военные специальности и среди гражданских трудно найти тех, кто ими владеет. Однако мы обучаем людей. Для нас самым важным является то, что человек просто желает служить,

– отметила Кашка.

Направление деятельности добровольца определяется во время собеседования в рекрутинговых центрах. Также он может ознакомиться с возможными вариантами прохождения службы в бригаде.

Обучение – обязательное

Кроме того, все люди, которые вступают в ряды бригады "Азов", проходят общий базовый курс боевой подготовки, который длится пять недель.

Для нас важно, чтобы все бойцы нашей бригады в независимости от должности имели базовый уровень подготовки для того, чтобы они качественно могли выполнять поставленные задачи,

– подчеркнула она.

Во время подготовки на этом курсе изучаются базовые блоки: огневая подготовка, тактическая медицина, инженерно-саперное дело, часть строевой подготовки. Также могут быть дополнительные блоки.

Для бойцов, конечно, важна физическая подготовка, но гражданские, которые не имеют соответствующих навыков, смогут научиться. К тому же если уровень физической подготовки добровольцев на сегодня является недостаточным, это не важнейший показатель и критерий отбора в ряды бригады.

Относительно тех, кто овладевает специфическими навыками, например, танкистов или саперов, то они должны проходить слаживание уже непосредственно в своих подразделениях. Там они будут изучать специфику техники, оружия и тому подобное.

"В нашей бригаде в целом довольно много времени тратится на качественную подготовку бойцов, ведь от этого очень зависит качество выполнения боевой задачи всей бригадой", – отметила Ярослава Кашка.

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