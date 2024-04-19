Об этом командир написал на своей странице в фейсбуке. Он отметил, что делегации "Азова" достойно принимают в разных странах мира, впрочем, стереотипное ограничение до сих пор есть в американском законодательстве.

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"Редис" сделал важное заявление

Прокопенко в своей заметке решил обратить внимание общества на важной проблеме – бойцы "Азова" не получают западного оружия из-за поправок, которые до сих пор есть в законодательстве США. "Редис" напомнил, что с 2017 года и до сих пор в ряде Законов о консолидированных ассигнованиях США (Appropriations bill) содержится следующая поправка: "Никакие средства, предоставленные этим Законом, не могут быть использованы для предоставления оружия, обучения или другой помощи батальону "Азов".

"Редис" объяснил, что инициатором такой поправки был конгрессмен Джон Коньерс-младший, демократ от штата Мичиган, который в 2015 году. Именно он внес такое предложение, которое поддержали в США.

Конгрессмен внес это предложение, отметив, что журнал Foreign Affairs, а также "другие ведущие СМИ" охарактеризовали батальон "Азов" как "откровенно неонацистский" и "фашистский",

– напомнил "Редис".

Командир "Азова" отметил, что в западных СМИ формировали отношение к подразделению под влиянием московской пропаганды. В нынешнем законопроекте об оборонных ассигнованиях до сих пор остается поправка о запрете передачи западного оружия бойцам "Азова", поэтому Прокопенко призвал правительство США отменить запрет.

Он пояснил, что с 2014 года формулировка "батальон Азов" – это фактически подразделение, которого не существует, ведь "Азов" стал отдельным отрядом специального назначения, а с февраля 2023 года – переформировался в 12-ю бригаду спецназначения "Азов" Национальной гвардии Украины.

Именно эта поправка, которая из года в год кочует из одного Appropriations bill в другой, является причиной того, что в 2022 году во время обороны Мариуполя "Азов" не имел новейшего западного вооружения. Тогда мы сдерживали силы противника, превосходящие, в окруженном Мариуполе, используя крайне ограниченные ресурсы, которые имели, и показали чрезвычайно высокую эффективность. Сколько жизней личного состава удалось бы сохранить, и какими бы были результаты обороны города, если бы, кроме высокой мотивации, слаженности и профессионализма, азовцы имели в своем распоряжении современную бронетехнику, артиллерийские системы?

– пояснил Прокопенко.

Прокопенко призвал США отменить запрет

В заметке "Редис" отметил, что после 2022 года весь мир узнал, каким на самом деле является "Азов". Однако из-за запрета США бойцы бригады до сих пор не имеют возможности участвовать в западных учениях, не получают необходимого оружия.

"Частично эта проблема решается благодаря волонтерам и сознательным украинцам, которые делают все возможное, чтобы помочь подразделению: например, волонтерский проект "Тыловики" собрал 77 миллионов гривен на 17 бронетранспортеров FV432 Bulldog для бригады "Азов". Но война требует большего", – говорится в заметке.

Как добавил Прокопенко, в течение 10 лет "Азов" был главной мишенью вражеской пропаганды, которая распространялась во всем мире. Однако не существует никаких доказательств тем обвинениям, которые распространяют кремлевские приспешники. Кроме того, бойцов "Азова" уважают в мире – они встречаются с Конгрессом, выступают в ООН, Совете Европы и в лучших западных университетах.

В том и заключается абсурдность ситуации: "Азов" принимают на самом высоком уровне во всем западном мире, но до сих пор не дают оружие. Я подчеркиваю, что сам факт существования подобных поправок и запретов, не только не позволяет "Азову" еще эффективнее выполнять поставленные боевые задачи, а является ударом по обороноспособности нашего государства, позорит имидж Украины на международной арене и является унизительным для всего украинского войска,

– заявил "Редис".

Прокопенко добавил, что именно "Азов" одним из первых перешел на стандарты НАТО по собственной инициативе, и даже без западного вооружения стал одним из самых боеспособных подразделений в стране. Учитывая все выше перечисленное, командир "Азова" призывает США отменить запрет на предоставление вооружения и исключить подразделение из всех "черных списков".