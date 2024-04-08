Командир полка "Азов" написал, что в России пытаются "судить" азовцев. Это Кремль делает для того, чтобы улучшить позиции России в процессе обменов пленными.

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Что рассказал "Редис" о пытках над азовцами в плену

Сейчас Россия нарушила каждую из норм Женевских конвенций. К военнопленным азовцам применяют все возможные виды пыток. Нашим пленным собратьям наносят серьезные телесные повреждения, пытают током и водой, морят голодом и жаждой. Кроме физического увечья, целью всегда является психологическое травмирование,

– рассказал "Редис".

Он объяснил, что типичный вид украинского военнопленного, который вернулся из плена, – это минимум на треть от собственного веса похудевший военный с хроническими заболеваниями, травмами и ранениями, что неправильно зажили.

Денис Прокопенко вспомнил, что для россиян азовцы стали кошмаром в Мариуполе. Ведь военные "Азова" сломали планы россиян по молниеносной "спецоперации". Россияне уже два года прибегают к возмездию, издеваясь над азовцами в плену.

Так, Россия устроила теракт в Еленовской колонии, некоторых тяжелораненых бойцов по сей день не согласовали для обмена.

Сейчас в России продолжаются сюрреалистические "суды" над представителями Азова, призванные улучшить позиции России в процессе обменов пленными. В циничной системе координат врага "суды" над азовцами поднимают их и так высокую ценность в переговорах с Украиной, что делает невозможным регулярные обмены,

– рассказал командир "Азова".

Он уточнил, что в так называемых квазиреспубликах на Донбассе во время большинства показательных расправ военнопленных азовцев обвиняют в убийстве гражданского населения и обстрелах мирных домов. Хотя оккупанты не имеют никаких доказательств этого, а бойцы – права на защиту. В России большинство азовцев судят по статье об "участии в террористической организации".

"Это публичные символические процессы, которые не имеют ничего общего с буквой закона и призваны наказать самых преданных и храбрых украинских бойцов за их любовь к стране. Московская тирания жестоко наказывает героев за смелое сопротивление ее захватническим амбициям", – отметил "Редис".

Он добавил, что каждый азовец, который защищал Мариуполь и попал в плен, боролся против расширения кремлевского жизненного пространства, что несет от лагерей смерти до фейкового правосудия.

Денис Прокопенко объяснил, что единственным оружием и ответом 12 бригады специального назначения "Азов" остается бой за всех павших, замученных, порабощенных и "осужденных" зверским режимом варваров.

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Азовцы до сих пор находятся в плену россиян