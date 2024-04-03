Во время обороны Мариуполя Валерия потеряла своего мужа Андрея Субботина – он погиб через два дня после их свадьбы в подземельях “Азовстали”. Месяцем ранее, 15 апреля 2022 года, сама Валерия получила ранения во время очередного авиаудара россиян.

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Жизнь в подземном госпитале

Российская авиабомба разрушила один из подземных бункеров "Азовстали", где прятались люди и пытались выжить. По словам Валерии, тогда она получила контузию и черепно-мозговую травму.

С одной стороны, это было такое чудо, с другой – тяжелый момент. Потому что когда умирают близкие тебе люди, а ты выживаешь – это очень страшно,

– вспоминает она тот день.

После этого Субботина много дней провела в подземном полевом госпитале, который военные между собой назвали "Железяка". Она не могла ходить, а ее коллега по пресс-службе "Азова" Дмитрий "Орест" Казацкий продолжал делать и публиковать фото с окруженного завода.

Именно пребывание в военном госпитале женщина называет самым тяжелым моментом на "Азовстали".

Это на самом деле страшное место, где наши раненые собратья лежали на полу. Там выносили целые ящики с оторванными конечностями. Ребята не могли получить нормальной помощи, потому что было очень мало медикаментов, мало обезболивающих. Был постоянный этот запах крови, запах гнили. Эти страшные сладковатые запахи. В воздухе поднималась пыль от того, что в бункер попадали. Казалось, что просто уже никакого нет выхода из этого,

– рассказала Субботина в интервью.

Голод на "Азовстали"

Валерия Субботина лежала в этом импровизированном госпитале, а один из военных, пограничник Александр, который несколько дней перед тем потерял руку, кормил женщину супом.

У него не было одной руки, но он другой рукой кормил меня с ложки, чтобы я как-то выбралась из этого состояния. Давал мне те остатки еды, которые у нас еще были. Но даже раненым там не было что есть,

– поделилась она.

В подземельях завода катастрофически не хватало еды: из остатков картофеля и капусты в госпитале удавалось сварить уху, а из муки – импровизированные лепешки.

Мы называли это хлеб, но это просто были лепешки из муки на воде. Так мы выживали. Это уже был голод,

– объяснила Субботина.

В Украину Валерия вернулась в результате обмена только в апреле 2023 года, после 327 дней плена. Женщина также рассказала о пытках, через которые ей пришлось пройти в российских тюрьмах.