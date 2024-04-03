Валерия перенесла тяжелые пытки и издевательства во время содержания в тюрьмах России. Сейчас “Нава” активно выступает за освобождение “азовцев”, которые находятся в плену уже два года.
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327 дней пыток
Валерию Суботину сначала удерживали в тюрьме в Еленовке, позже ее перевели в тюрьму в российском Таганроге. Ее плен длился 327 дней.
Во время выхода из Азовстали украинских военных встречали россияне. Сразу после выхода начались обыски, избиения и унижения. Особое внимание россияне уделяли бойцам с татуировками.
Валерия отметила, что ей не было страшно выходить, ведь собратья были рядом. Она добавила, что хоть многих и начали бить сразу на выходе, ее не трогали. "Нава" отметила, что у россиян к ней было особое внимание.
Я была единственной женщиной-офицером полка "Азов", единственная с таким большим количеством татуировок. Мою фамилию записали,
– рассказала Суботина.
"У меня было ощущение, что мне уже все равно"
В тюрьме она пережила невероятные мучения: пытки, физические и психологические пытки.
"Душили, били, доводили до самоубийства. Выводили из камеры поздно вечером и раздевали, выкручивали руки из-за моих патриотических татуировок",
– рассказала "Нава".
Однако, по ее словам, она сумела выдержать это благодаря потерям, которые пережила ранее. Потеря любимого мужа, родного города Мариуполь и друзей в самый тяжелый момент жизни оставили ее без веры в будущее.
"У меня было ощущение, что мне уже все равно. Потому, что ты ни на что не надеешься. Потому что все твои мечты умерли с твоим мужем", – признается женщина.
Валерия вернулась в Украину только в апреле 2023 года в результате обмена. В течение этого времени ее бабушка умерла в Мариуполе, а все экземпляры ее стихов "Цветы и оружие" сгорели вместе с городом.
Акции в поддержку пленных защитников "Азовстали": последние новости
- В Киеве украинцы вышли на еженедельную акцию, направленную на то, чтобы напомнить о пленных защитниках "Азовстали". Участники акции требуют возвращения из плена защитников "Азовстали", которых Кремль держит в своем заключении в течение двух лет, не предоставляя никакой информации об их состоянии и препятствуют связи с их родственниками.
- Также игроки сборной Украины перед матчем с Исландией призвали освободить защитников "Азовстали". Это произошло после заключительной тренировки в Опаленице, где футболисты развернули баннер "Free Azovstal Defenders".
- В Киеве состоялся забег памяти погибшего Максима Кагала. Его жизнь оборвалась во время обороны Мариуполя 25 марта 2022-го года. Мероприятие организовали его друзья вместе с беговым сообществом Кременчуга. Для друзей погибшего воина важность этого мероприятия заключалась в том, чтобы именно таким образом все почтили друга, который защищал нашу землю.