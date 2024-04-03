Валерия перенесла тяжелые пытки и издевательства во время содержания в тюрьмах России. Сейчас “Нава” активно выступает за освобождение “азовцев”, которые находятся в плену уже два года.

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327 дней пыток

Валерию Суботину сначала удерживали в тюрьме в Еленовке, позже ее перевели в тюрьму в российском Таганроге. Ее плен длился 327 дней.

Во время выхода из Азовстали украинских военных встречали россияне. Сразу после выхода начались обыски, избиения и унижения. Особое внимание россияне уделяли бойцам с татуировками.

Валерия отметила, что ей не было страшно выходить, ведь собратья были рядом. Она добавила, что хоть многих и начали бить сразу на выходе, ее не трогали. "Нава" отметила, что у россиян к ней было особое внимание.

Я была единственной женщиной-офицером полка "Азов", единственная с таким большим количеством татуировок. Мою фамилию записали,

– рассказала Суботина.

"У меня было ощущение, что мне уже все равно"

В тюрьме она пережила невероятные мучения: пытки, физические и психологические пытки.

"Душили, били, доводили до самоубийства. Выводили из камеры поздно вечером и раздевали, выкручивали руки из-за моих патриотических татуировок",

– рассказала "Нава".

Однако, по ее словам, она сумела выдержать это благодаря потерям, которые пережила ранее. Потеря любимого мужа, родного города Мариуполь и друзей в самый тяжелый момент жизни оставили ее без веры в будущее.

"У меня было ощущение, что мне уже все равно. Потому, что ты ни на что не надеешься. Потому что все твои мечты умерли с твоим мужем", – признается женщина.

Валерия вернулась в Украину только в апреле 2023 года в результате обмена. В течение этого времени ее бабушка умерла в Мариуполе, а все экземпляры ее стихов "Цветы и оружие" сгорели вместе с городом.

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