Валерія перенесла важкі тортури та знущання під час утримання у в'язницях Росії. Зараз "Нава" активно виступає за звільнення "азовців", які перебувають у полоні вже два роки.

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327 днів тортур

Валерію Суботіну спочатку утримували у в'язниці в Оленівці, пізніше її перевели до тюрми в російському Таганрозі. Її полон тривав 327 днів.

Під час виходу з Азовсталі українських військових зустрічали росіяни. Одразу після виходу почалися обшуки, побиття та приниження. Особливу увагу росіяни приділяли бійцям з татуюваннями.

Валерія зазначила, що їй не було страшно виходити, адже побратими були поруч. Вона додала, що хоч багатьох і почали бити одразу на виході, її не чіпали. "Нава" відзначила, що у росіян до неї була особлива увага.

Я була єдиною жінкою-офіцером полку “Азов”, єдина з такою великою кількістю татуювань. Моє прізвище записали,

– розповіла Суботіна.

"У мене було відчуття, що мені вже все одно"

У в'язниці вона пережила неймовірні муки: катування, фізичні та психологічні тортури.

"Душили, били, доводили до самогубства. Виводили з камери пізно ввечері та роздягали, викручували руки через мої патріотичні татуювання",

– розповіла "Нава".

Проте, за її словами, вона зуміла витримати це завдяки втратам, які пережила раніше. Втрата коханого чоловіка, рідного міста Маріуполь та друзів у найтяжчий момент життя залишили її без віри в майбутнє.

"У мене було відчуття, що мені вже все одно. Тому, що ти ні на що не сподіваєшся. Бо всі твої мрії померли з твоїм чоловіком", – зізнається жінка.

Валерія повернулася до України лише у квітні 2023 року в результаті обміну. Протягом цього часу її бабуся померла у Маріуполі, а всі примірники її віршів "Квіти й зброя" згоріли разом з містом.

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