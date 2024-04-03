Валерія перенесла важкі тортури та знущання під час утримання у в'язницях Росії. Зараз "Нава" активно виступає за звільнення "азовців", які перебувають у полоні вже два роки.
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327 днів тортур
Валерію Суботіну спочатку утримували у в'язниці в Оленівці, пізніше її перевели до тюрми в російському Таганрозі. Її полон тривав 327 днів.
Під час виходу з Азовсталі українських військових зустрічали росіяни. Одразу після виходу почалися обшуки, побиття та приниження. Особливу увагу росіяни приділяли бійцям з татуюваннями.
Валерія зазначила, що їй не було страшно виходити, адже побратими були поруч. Вона додала, що хоч багатьох і почали бити одразу на виході, її не чіпали. "Нава" відзначила, що у росіян до неї була особлива увага.
Я була єдиною жінкою-офіцером полку “Азов”, єдина з такою великою кількістю татуювань. Моє прізвище записали,
– розповіла Суботіна.
"У мене було відчуття, що мені вже все одно"
У в'язниці вона пережила неймовірні муки: катування, фізичні та психологічні тортури.
"Душили, били, доводили до самогубства. Виводили з камери пізно ввечері та роздягали, викручували руки через мої патріотичні татуювання",
– розповіла "Нава".
Проте, за її словами, вона зуміла витримати це завдяки втратам, які пережила раніше. Втрата коханого чоловіка, рідного міста Маріуполь та друзів у найтяжчий момент життя залишили її без віри в майбутнє.
"У мене було відчуття, що мені вже все одно. Тому, що ти ні на що не сподіваєшся. Бо всі твої мрії померли з твоїм чоловіком", – зізнається жінка.
Валерія повернулася до України лише у квітні 2023 року в результаті обміну. Протягом цього часу її бабуся померла у Маріуполі, а всі примірники її віршів "Квіти й зброя" згоріли разом з містом.
Акції на підтримку полонених захисників "Азовсталі": останні новини
- У Києві українці вийшли на щотижневу акцію, спрямовану на те, щоб нагадати про полонених захисників "Азовсталі". Учасники акції вимагають повернення з полону захисників "Азовсталі", яких Кремль тримає у своєму ув'язненні протягом двох років, не надаючи ніякої інформації про їхній стан та перешкоджають зв'язку з їхніми родичами.
- Також гравці збірної України перед матчем з Ісландією закликали звільнити захисників "Азовсталі". Це сталося після заключного тренування в Опалениці, де футболісти розгорнули банер "Free Azovstal Defenders".
- У Києві відбувся забіг пам'яті загиблого Максима Кагала. Його життя обірвалось під час оборони Маріуполя 25 березня 2022-го року. Захід організували його друзі разом з біговою спільнотою Кременчука. Для друзів загиблого воїна важливість цього заходу полягала в тому, щоб саме таким чином усі вшанували друга, який боронив нашу землю.