У ніч проти 31 березня російські військові здійснили ракетну та дронову атаку. Але це не завадило вдень у Києві зібратися активістам, рідним і близьким захисників, їхнім побратимам і небайдужим громадянам вийти на акцію.

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Закликають повернути полонених азовців

Вимоги учасників акції незмінні – повернення з полону захисників "Азовсталі". Їх Кремль фактично два роки утримує у себе, не даючи жодної інформації ані про стан наших військових, та не даючи їм підтримувати зв'язок з рідними.

Учасники акції щотижня виходять на вулиці з вимогою звільнити з російського полону азовців. А також своїми діями вони нагадують всім навколо про важливість пам'ятати та підтримувати бранців Кремля. Адже ми тут повинні стати їхнім голосом.

Сотні людей у Києві вийшли на підтримку полонених азовців / Фото 24 Каналу, Валентина Поліщук

Під час акції учасники стояли з плакатами, а автівки, які проїжджали повз, сигналили. Таким чином водії висловлювали солідарність та теж долучалися до вимог звільнити полонених азовців.

Кореспондентка 24 Каналу Валентина Поліщук зробила фоторепортаж з акції. На фото можна побачити як дорослих, так і малих. Як цивільних, так і військових, котрі також вимагають повернути своїх побратимів. Були на акції також ведучі 24 Каналу Катерина Соляр та Радіо МАКСИМУМ Міла Єремєєва.

Учасники акції вимагали повернути полонених / Фото 24 Каналу, Валентини Поліщук

Звернімо увагу! Згідно з офіційними даними, у російському полоні перебувають близько 1700 українських військових. Серед них 700 – бійці батальйону "Азов".

Журналісти поспілкувалися з однією з учасниць акції. Вона розповіла, що її батько був добровольцем у теробороні Маріуполя. Він був серед тих, хто обороняв "Азовсталь" та перебуває два роки у російському полоні.

Як зауважила вона, відомо лише про те, що її батько перебуває у Курському СІЗО. На жаль, на зв'язок він не виходив жодного разу. Звістку про батька вона отримала від побратимів, котрі поверталися з російського полону.

Учасники акції стали голосом військовополонених азовців / Фото 24 Каналу, Валентини Поліщук

Один з військових, котрі брали участь у акції, зазначив, що після поранення перебуває у Києві на реабілітації. У нього – мінно-вибухова травма плеча. Чоловік планує повернутися до побратимів на фронт щойно відновиться. Вони зараз воюють у Серебрянському лісі Луганської області.

Ми намагаємось приходити щонеділі на акції, наскільки дозволяє служба, щоб нагадати владі про необхідність здійснення всіх можливих дій для повернення захисників "Азовсталі", які вже третю весну перебувають в полоні. З ними практично немає жодного зв'язку, ми не знаємо, що з ними, тому це питання, яке потребує першочергових дій,

– підкреслив боєць "Азову".

Ми закликаємо вас по можливості виходити на такі акції. Пам'ятайте, що всі ми повинні стати голосом військовополонених, яких Росія незаконно утримує у себе. І від кожного з нас також залежить, наскільки швидше їх вдасться звільнити з лап Кремля.