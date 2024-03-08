Мария "Герда" Чех, освобожденная из плена защитница Азовстали, 6 марта 2024 года обнародовала на своей странице в социальных сетях фото. На снимке – празднование дня рождения ее подруги-военной. Защитница осталась единственной уцелевшей из компании.

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Все остальные – "200-е". У меня все

В одном из интервью Мария рассказывала, что потеряла многих друзей во время осады. В частности, побратимку Настю Куницкую с позывным "Ингрид", которая погибла прямо на ее руках.

Сегодня (6 марта 2024 года – 24 Канал) фейсбук мне подбросил это фото празднования Дня Рождения "Солохи" в одном из бункеров Азовстали. На этой фотографии я единственный человек, который остался живым. Все остальные даже не в плену, а "200-е". У меня все.

"Герда" была одной из тех, кто держал оборону Мариуполя с первых дней вторжения в феврале 2022 года. Она получила контузию, в частности, тогда, когда по их укрытию попала ракета. Ее муж, также боец "Азова", был освобожден из плена ранее, а Марию отпустили только в мае.



Празднование дня рождения в бункере Азовстали / Фото Марии Чех

Важно! Украинские воины, окруженные вражескими силами, удерживали город Мариуполь Донецкой области около трех месяцев, нанося врагу значительные потери. Их подвиг уже навсегда укоренился в память нашего народа.

История Марии Чех – это история о мужестве, потере и непоколебимой воле к жизни. Она и ее собратья отдали все ради защиты Мариуполя и Украины. Их подвиг напоминает нам о высокой цене свободы и необходимости помнить каждого, кто пожертвовал своей жизнью ради будущего нашего государства.

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Добавим, что сейчас внимание мира приковано к фильму "20 дней в Мариуполе", который рассказывает историю об этом украинском городе в Донецкой области в первый месяц после начала большой войны: его людях, защитниках и журналистах, которые до последнего снимали преступления оккупантов.

Лента от украинского видеографа Мстислава Чернова уже получила премию BAFTA в категории "Лучший документальный фильм". Также ее выдвинули на "Оскар".