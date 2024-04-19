Про це командир написав на своїй сторінці у фейсбуці. Він наголосив, що делегації "Азову" гідно приймають у різних країнах світу, втім стереотипне обмеження й досі є в американському законодавстві.

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"Редіс" зробив важливу заяву

Прокопенко у своєму дописі вирішив звернути увагу суспільства на важливій проблемі – бійці "Азову" не отримують західної зброї через поправки, які й досі є в законодавстві США. "Редіс" нагадав, що від 2017 року й дотепер у низці Законів про консолідовані асигнування США (Appropriations bill) міститься наступна поправка: "Жодні кошти, надані цим Законом, не можуть бути використані для надання зброї, навчання або іншої допомоги батальйону "Азов".

"Редіс" пояснив, що ініціатором такої поправки був конгресмен Джон Коньєрс-молодший, демократ від штату Мічиган, який у 2015 році. Саме він вніс таку пропозицію, яку підтримали в США.

Конгресмен вніс цю пропозицію, зазначивши, що журнал Foreign Affairs, а також "інші провідні ЗМІ" охарактеризували батальйон "Азов" як "відверто неонацистський" і "фашистський",

– нагадав "Редіс".

Командир "Азову" наголосив, що у західних ЗМІ формували ставлення до підрозділу під впливом московської пропаганди. У цьогорічному законопроєкті про оборонні асигнування й досі лишається поправка про заборону передачі західної зброї бійцям "Азову", тому Прокопенко закликав уряд США скасувати заборону.

Він пояснив, що від 2014 року формулювання "батальйон Азов" – це фактично підрозділ, якого не існує, адже "Азов" став окремим загоном спеціального призначення, а з лютого 2023 року – переформувався у 12-у бригаду спецпризначення "Азов" Національної гвардії України.

Саме ця поправка, яка рік у рік кочує з одного Appropriations bill в інший, є причиною того, що у 2022 році під час оборони Маріуполя "Азов" не мав новітнього західного озброєння. Тоді ми стримували сили противника, що переважали, в оточеному Маріуполі, використовуючи вкрай обмежені ресурси, які мали, і показали надзвичайно високу ефективність. Скільки життів особового складу вдалося б зберегти, і якими б були результати оборони міста, якби, крім високої мотивації, злагодженості та професіоналізму, азовці мали у своєму розпорядженні сучасну бронетехніку, артилерійські системи?

– пояснив Прокопенко.

Прокопенко закликав США скасувати заборону

У дописі "Редіс" наголосив, що після 2022 року весь світ дізнався, яким насправді є "Азов". Однак через заборону США бійці бригади й досі не мають можливості брати участь у західних навчаннях, не отримують необхідної зброї.

"Частково ця проблема вирішується завдяки волонтерам та свідомим українцям, які роблять усе можливе, аби допомогти підрозділу: наприклад, волонтерський проєкт "Тиловики" зібрав 77 мільйонів гривень на 17 бронетранспортерів FV432 Bulldog для бригади "Азов". Але війна вимагає більшого", – мовиться у дописі.

Як додав Прокопенко, протягом 10 років "Азов" був головною мішенню ворожої пропаганди, яка поширювалася у всьому світі. Однак не існує жодних доказів тим звинуваченням, які поширюють кремлівські посіпаки. Окрім того, бійців "Азову" поважають у світі – вони зустрічаються з Конгресом, виступають в ООН, Раді Європи та у кращих західних університетах.

У тому і полягає абсурдність ситуації: "Азов" приймають на найвищому рівні в усьому західному світі, але досі не дають зброю. Я наголошую на тому, що сам факт існування подібних поправок та заборон, не лише не дозволяє "Азову" ще ефективніше виконувати поставлені бойові завдання, а є ударом по обороноздатності нашої держави, ганьбить імідж України на міжнародній арені та є принизливим для всього українського війська,

– заявив "Редіс".

Прокопенко додав, що саме "Азов" одним із перших перейшов на стандарти НАТО за власною ініціативою, й навіть без західного озброєння став одним із найбоєздатніших підрозділів в країні. Враховуючи все вище перераховане, командир "Азову" закликає США скасувати заборону на надання озброєння та виключити підрозділ з усіх "чорних списків".