Воинский учет необходим для определения количества призывников, их пригодности к службе, образовательного уровня, специальности, физической подготовки, личных характеристик. Согласно закону взятие на учет происходит в районных/городских ТЦК в январе– марте для граждан 17 лет. Исключения составляют лица, отбывающие наказание.

Как происходит взятие на воинский учет

Организации, где учатся или работают военнообязанные, должны представлять списки граждан для учета в соответствии с установленными сроками. Сами мужчины должны прибывать в военкоматы для регистрации с необходимыми документами.

Комиссия, проводящая взятие на воинский учет, состоит из руководителя центра, представителей администрации, полиции, медиков, психологов. Ее организация включает определение пригодности, отбор кандидатов для высшего военного образования, направление на медосмотр, образовательные и медицинские учреждения.

По результатам медосмотра определяют состояние пригодности к военной службе, потребности в лечении, дополнительном обследовании и т.д.

На воинском учете состоят:

призывники – граждане Украины в возрасте до 25 лет, прошедших медицинское освидетельствование, прибыли из-за границы или из других местностей Украины, приобрели гражданство Украины, а также те, кто окончил службу или наказание; военнообязанные – уволенные с военной службы лица, что имели специальные звания, в частности, полицейские и прокуроры; резервисты – зачислены в военный оперативный резерв или заключившие контракт на прохождение службы в военном резерве.

Кого снимают с воинского учета

Снятию с военного учета подлежат призывники, достигшие 25-летнего возраста, призваные на службу, прошедшие базовую общевойсковую подготовку, или направленые на альтернативную службу.

Также речь идет о военнообязанных, переехавших в другую местность, призваных на службу, направленых на альтернативную службу, или зачисленых в военный оперативный резерв

Снимают с учета и резервистов, которые переехали в другую местность, призваны на службу, принятые на службу в органы и подразделения гражданской защиты, достигли предельного возраста пребывания на службе в резерве

А исключают из воинского учета граждан в случае их смерти, признание без вести пропавшими, утрате гражданства Украины, признание непригодными к военной службе или достижение предельного возраста пребывания в запасе.

Напомним, что с 23 апреля дипломатические учреждения Украины за границей перестали предоставлять консульские услуги мужчинам призывного возраста. В Раде говорят, что ограничения будут продолжаться, вероятно, до вступления в силу нового закона о мобилизации, то есть 18 мая.