Військовий облік потрібний для визначення кількості призовників, їх придатності до служби, освітнього рівня, спеціальності, фізичної підготовки, особистих якостей. Відповідно до закону взяття на облік відбувається у районних / міських ТЦК у січні – березні для громадян 17 років. Винятки становлять особи, які відбувають покарання.

Як відбувається взяття на військовий облік

Організації, де навчаються або працюють військовозобов'язані, повинні подавати списки громадян для обліку відповідно до встановлених термінів. Самі чоловіки мусять прибувати до військкоматів для реєстрації з необхідними документами.

Комісія, яка проводить взяття на військовий облік, складається з керівника центру, представників адміністрації, поліції, медиків, психологів. Її організація включає визначення придатності, відбір кандидатів для вищої військової освіти, направлення на медогляд, освітні та медичні заклади.

За результатами медогляду визначають стан придатності до військової служби, потреби в лікуванні, додатковому обстеженні тощо.

На військовому обліку перебувають:

призовники – громадяни України віком до 25 років, які пройшли медичний огляд, прибули з-за кордону або з інших місцевостей України, набули громадянство України, а також ті, хто закінчив службу або покарання; військовозобов'язані – звільнені з військової служби особи, що мали спеціальні звання, зокрема поліцейські та прокурори; резервісти – зараховані до військового оперативного резерву або які уклали контракт на проходження служби у військовому резерві.

Кого знімають з військового обліку

Зняттю з військового обліку підлягають призовники, що досягли 25-річного віку, призвані на службу, які пройшли базову загальновійськову підготовку, або направлені на альтернативну службу.

Також йдеться про військовозобов'язаних, які переїхали в іншу місцевість, призвані на службу, направлені на альтернативну службу, або зараховані до військового оперативного резерву

Знімають з обліку й резервістів, що переїхали в іншу місцевість, призвані на службу, прийняті на службу до органів і підрозділів цивільного захисту, досягли граничного віку перебування на службі в резерві

А виключають з військового обліку громадян у разі їх смерті, визнання безвісти зниклими, втраті громадянства України, визнання непридатними до військової служби або досягнення граничного віку перебування в запасі.

Нагадаємо, що з 23 квітня дипломатичні установи України за кордоном припинили надавати консульські послуги чоловікам призовного віку. У Раді кажуть, що обмеження триватимуть, ймовірно, до набуття чинності нового закону про мобілізацію, тобто 18 травня.