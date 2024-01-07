Одна из проблем мобилизации в Украине состоит в нехватке коммуникации между обществом и военной властью. Такое мнение в интервью ведущей ТСН Наталье Островской высказал офицер управления 12 бригады "Азов" Нацгвардии Украины Дмитрий Андрющенко.
Смотрите также Иногда даже очень эмоционально, – председатель Комитета Совета о дискуссиях по мобилизации
С людьми нужно разговаривать
По словам военного, с людьми нужно постоянно разговаривать и объяснять, что их ждет после того, как им вручат боевую повестку. Мужчины должны знать, что их босых и неподготовленных не бросят сразу в окопы. Об этом нужно писать и разъяснять на официальных сайтах, телеграмм-каналах и т.д.
По мнению Андрющенко, важно, чтобы каждый мобилизованный мог занять свою нишу в армии. Получить должность, на которой он мог бы эффективно себя проявить. А значит, нужно учесть навыки, умения и пожелания мобилизованного и только потом предоставить ему квалифицированную военную профессию. Офицер подчеркивает, что только тогда наша армия сможет качественно и профессионально выполнять боевые задания.
Андрющенко отмечает важность индивидуального подхода. Например, если человек плохо бегает и подтягивается, а его наденут в броник, то он, пробежав 100-метровку, "сдохнет". В то же время этот человек может быть способен сломать любую систему, заглушить дрон, тогда гораздо больше пользы от него будет в штабе батальона или подразделения, которое занимается радиоэлектронной борьбой.
Какие изменения готовят к процессу мобилизации в 2024 году: что известно
- Осенью в Минобороны приступили к работе над постепенным переходом ВСУ на службу по контракту и внедрение системы рекрутинга. Для этого оборонное ведомство запустило проект рекрутинга в ВСУ, подписав соглашения с такими компаниями как Lobby X и Work.ua.
- Проект предполагает, что новобранец может сам избрать должность и конкретное подразделение, в котором он хочет служить.
- Тем временем президент Зеленский заявил, что военные обратились к нему с просьбой мобилизовать дополнительно полмиллиона человек.
- В Украине готовят законодательные изменения в процесс мобилизации. Они предусматривают отмену срочной службы, вместо этого, введение общей военной подготовки, которую должны пройти мужчины до 25 лет. Также планируется уменьшение призывного возраста для мужчин без опыта – с 27 до 25 лет. Военным разрешат демобилизоваться после 36 месяцев службы. Кроме того, предлагается увеличить штрафы за уклонение от мобилизации.