Одна из проблем мобилизации в Украине состоит в нехватке коммуникации между обществом и военной властью. Такое мнение в интервью ведущей ТСН Наталье Островской высказал офицер управления 12 бригады "Азов" Нацгвардии Украины Дмитрий Андрющенко.

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С людьми нужно разговаривать

По словам военного, с людьми нужно постоянно разговаривать и объяснять, что их ждет после того, как им вручат боевую повестку. Мужчины должны знать, что их босых и неподготовленных не бросят сразу в окопы. Об этом нужно писать и разъяснять на официальных сайтах, телеграмм-каналах и т.д.

По мнению Андрющенко, важно, чтобы каждый мобилизованный мог занять свою нишу в армии. Получить должность, на которой он мог бы эффективно себя проявить. А значит, нужно учесть навыки, умения и пожелания мобилизованного и только потом предоставить ему квалифицированную военную профессию. Офицер подчеркивает, что только тогда наша армия сможет качественно и профессионально выполнять боевые задания.

Андрющенко отмечает важность индивидуального подхода. Например, если человек плохо бегает и подтягивается, а его наденут в броник, то он, пробежав 100-метровку, "сдохнет". В то же время этот человек может быть способен сломать любую систему, заглушить дрон, тогда гораздо больше пользы от него будет в штабе батальона или подразделения, которое занимается радиоэлектронной борьбой.

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