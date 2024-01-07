При обсуждении проекта возникали оживленные дискуссии, звучали разные аргументы – иногда разговор был слишком эмоциональным. Есть ряд дискуссионных норм, которые не одобряют члены Комитета.
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Рассмотрение законопроекта о мобилизации
Александр Завитневич рассказал, что в обсуждениях Комитета принимают участие представители ВСУ и Министерства обороны. В частности, на заседаниях присутствовали Валерий Залужный, Сергей Шаптала и министр обороны Рустем Умеров.
Сейчас главная задача найти баланс между конституционными правами и необходимыми мерами для решения задач мобилизации, которые эти права ограничивают. Также необходимо учесть возможности экономики,
– объяснил глава Комитета.
Он добавил, что есть очень сложные вопросы финансового обеспечения мобилизационных мероприятий – то есть источников покрытия потребностей. В целом отдельные нормы законопроекта изменятся до его попадания в Верховную Раду.
По словам Завитневича, финальное решение Комитета по законопроекту о мобилизации будет уже во вторник – то есть 9 января.
Подробно о законопроекте
- Кабмин 25 декабря 2023 года внес в Верховную Раду законопроект, который предусматривает новые правила по мобилизации. Проект получился дискуссионным – например, омбудсмен отметил, что некоторые нормы в нем противоречат Конституции. К примеру, это касается ограничения прав на распоряжение недвижимостью, управление личным транспортом, использование денег.
- Обсуждение законопроекта о мобилизации в Комитете началось 4 января. Как сообщил секретарь Роман Костенко, вопрос есть практически к каждому пункту. Однако это не свидетельствует, что они верны или не верны. Часто они просто написаны так, что непонятно, как их правильно применять – нужны пояснения.
- Решение комитета станет ключевым этапом перед подачей документа на рассмотрение парламента. Инициатива стремится оптимизировать процессы мобилизации и обеспечить готовность страны к частичной демобилизации.