При обсуждении проекта возникали оживленные дискуссии, звучали разные аргументы – иногда разговор был слишком эмоциональным. Есть ряд дискуссионных норм, которые не одобряют члены Комитета.

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Рассмотрение законопроекта о мобилизации

Александр Завитневич рассказал, что в обсуждениях Комитета принимают участие представители ВСУ и Министерства обороны. В частности, на заседаниях присутствовали Валерий Залужный, Сергей Шаптала и министр обороны Рустем Умеров.

Сейчас главная задача найти баланс между конституционными правами и необходимыми мерами для решения задач мобилизации, которые эти права ограничивают. Также необходимо учесть возможности экономики,

– объяснил глава Комитета.

Он добавил, что есть очень сложные вопросы финансового обеспечения мобилизационных мероприятий – то есть источников покрытия потребностей. В целом отдельные нормы законопроекта изменятся до его попадания в Верховную Раду.

По словам Завитневича, финальное решение Комитета по законопроекту о мобилизации будет уже во вторник – то есть 9 января.

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