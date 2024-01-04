Издание со ссылкой на собственные источники пишет, что первое обсуждение законопроекта о мобилизации было очень эмоциональным. В частности, это касалось идеи с электронными повестками и норм инвалидности.
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Как отреагировал Залужный
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный жестко не соглашался с предложенными нормами. Об этом журналистам на условиях анонимности сообщил один из участников заседания.
Он (Залужный – 24 Канал) выступил против нормы о привлечении в армию заключенных и судимых. Он говорит: армия это что, для плохих людей? Это не так. Но он также сказал: мне нужны люди, россияне уже призвали 400 тысяч и на июнь готовят еще несколько сотен тысяч до 400 тысяч. Кем мне воевать? Или обращаться к миру и там просить людей или вы идите сражайтесь, если не обеспечите,
– сказал неназванный собеседник.
По словам источника, Залужный во время обсуждения законопроекта уверял, что каждую жизнь будут пытаться сохранить. Главнокомандующий ВСУ говорил, что на каждого мобилизованного будет 80 дней обучения, а также отмечал, что ему нужны люди.
Другие заявления Главнокомандующего ВСУ
- Залужный не так давно раскритиковал западные СМИ из-за публикации материалов о войне в Украине. Он отметил, что некоторые медиа вообще не понимают, что происходит сейчас в нашем государстве.
- Генерал недавно также назвал свою главную ошибку в российско-украинской войне. Он признался, что переоценил отношение российского военного руководства к потерям среди оккупантов на фронте.
- Главнокомандующий ВСУ ранее заверил, что Украина сможет обеспечить 500 000 мобилизованных всем необходимым. Также Залужный отметил, что Западу можно доверять касательно поддержки нашей страны.
- Напомним, Валерий Залужный, по словам нардепа Алексея Гончаренко, вместе с министром обороны Рустемом Умеровым выступал за усиление мобилизации. Этот шаг они называли объективной составляющей российско-украинской войны и объясняли, что в противном случае некому будет защищать наше государство.