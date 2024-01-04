Министр обороны Рустем Умеров и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетили заседание Комитета Верховной Рады по национальной безопасности. Об этом написал в своих соцсетях народный депутат Алексей Гончаренко.

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Что сказали Залужный и Умеров

Гончаренко дал понять, что глава Минобороны и Главнокомандующий ВСУ поддержали идею с усилением мобилизации.

Они подчеркнули, что усиление мобилизации – это объективная составляющая войны. Не будет усиления – некому будет защищать государство. В то же время они готовы дорабатывать законопроект и вносить изменения, в том числе убирать антиконституционные положения,

– заявил народный избранник.

Гончаренко добавил, что этот законопроект планируют подробно рассмотреть в Комитете по нацбезопасности в течение ближайших 3 дней.

Что известно о законопроекте