Министр обороны Рустем Умеров и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетили заседание Комитета Верховной Рады по национальной безопасности. Об этом написал в своих соцсетях народный депутат Алексей Гончаренко.
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Что сказали Залужный и Умеров
Гончаренко дал понять, что глава Минобороны и Главнокомандующий ВСУ поддержали идею с усилением мобилизации.
Они подчеркнули, что усиление мобилизации – это объективная составляющая войны. Не будет усиления – некому будет защищать государство. В то же время они готовы дорабатывать законопроект и вносить изменения, в том числе убирать антиконституционные положения,
– заявил народный избранник.
Гончаренко добавил, что этот законопроект планируют подробно рассмотреть в Комитете по нацбезопасности в течение ближайших 3 дней.
Что известно о законопроекте
- Напомним, что проект закона №10378 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы" зарегистрировали 25 декабря 2023 года. В своей изначальной версии документ предлагал снизить призывной возраст с 27 до 25 лет, уволить всех срочников, отменить срочную службу, ввести базовую военную подготовку и внести ряд других изменений.
- Кроме этого появился законопроект №10379 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовном кодексе Украины об усилении ответственности за военные правонарушения", который предусматривает ужесточение наказания за уклонение от мобилизации для военнообязанных граждан. Таких людей могут внести Единый реестр должников и применить в отношении них санкции вроде запрета на продажу движимого и недвижимого имущества, получения водительского удостоверения, управления автомобилем, получения кредитов и льгот и так далее.
- На фоне этого проходили дискуссии о необходимости мобилизовать еще 500 000 военнообязанных граждан Украины. Залужный и Умеров не так давно заверили, что наше государство сможет обеспечить такое количество мобилизованных человек всем необходимым.