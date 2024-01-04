Народный депутат рассказал, что на рассмотрение уже приехали военные. Речь идет о проекте закона о мобилизации, который Кабмин 25 декабря зарегистрировал в Верховной Раде.
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Что известно о рассмотрении проекта закона о мобилизации
Сегодня (4 января – 24 Канал) на комитете начали рассмотрение нового закона о мобилизации. Обсуждение вместе с командованием ВСУ и представителями Министерства обороны продлится несколько дней,
– заявил Арахамия.
По его словам, у депутатов от избирателей есть много вопросов, касающихся мобилизации. Чтобы ответить на них на заседание комитета, приехали:
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный,
- начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала,
- министр обороны Украины Рустем Умеров.
Что известно о новых проектах законов о мобилизации
- Вечером 25 декабря Кабинет министров Украины зарегистрировал в парламенте законопроект об изменении процедуры мобилизации, прохождении военной службы и военного учета. Тогда же зарегистрирован проект закона об усилении ответственности за военные правонарушения.
- Проект закона о мобилизации и военной службе №10378 предусматривает снижение призывного возраста с 27 до 25 лет, отмену срочной службы, освобождение от нее всех срочников. Кроме того, мобилизованные, прослужившие 36 месяцев, могут получить право уволиться с военной службы.
- Более того, хотят предоставить возможность представителям Нацполиции вручать повестки. Относительно уклонистов могут применять санкции: их могут внести в Единый реестр должников и запретить им продавать движимое и недвижимое имущество, получать водительское удостоверение и управлять авто, запретить выезжать за границу, получать кредиты, льготы от государства, пользоваться средствами.
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- Кстати, проект закона №10379 предусматривает штрафы: от 8 500 до 17 000 гривен – за нарушение призывниками, военнообязанными и резервистами правил военного учета, 25 500 до 34 000 гривен (34 000 – 85 000 гривен для должностных лиц) для граждан – за нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовки и мобилизации. За нарушение этого законодательства в особый период (например, военное положение) штраф будет составлять 34 000 – 51 000 гривен для граждан и 153 000 – 204 000 гривен для должностных лиц.