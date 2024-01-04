Народний депутат розповів, що на розгляд вже приїхали військові. Мовиться про проєкт закону про мобілізацію, який Кабмін 25 грудня зареєстрував у Верховній Раді.

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Що відомо про розгляд проєкту закону про мобілізацію

Сьогодні (4 січня – 24 Канал) на комітеті розпочали розгляд нового закону про мобілізацію. Обговорення разом з командуванням ЗСУ та представниками Міністерства оборони буде тривати декілька днів,

– заявив Арахамія.

За його словами, у депутатів від виборців є багато питань стосовно мобілізації. Щоб відповісти на них на засідання комітету приїхали:

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний,

начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала,

міністр оборони України Рустем Умєров.

Зверніть увагу! Нардеп від "Слуги народу" Олександр Горенюк розповів, коли на його суб'єктивну думку можуть почати діяти нові правила мобілізації. Зокрема, за проєкт закону Рада у першому читанні може проголосувати 10 – 12 січня, потім 2 – 3 тижні триватиме подання правок та їх розгляд в комітеті й наприкінці січня – ухвалення закону Верховною Радою в другому читанні. Тобто нові правила мобілізації можуть почати діяти десь з початку весни.

Що відомо про нові проєкти законів про мобілізацію

Ввечері 25 грудня Кабінет міністрів України зареєстрував в парламенті законопроєкт щодо зміни процедури мобілізації, проходження військової служби та військового обліку. Тоді ж зареєстрували проєкт закону про посилення відповідальності за військові правопорушення.

Проєкт закону про мобілізацію і військову службу №10378 передбачає зниження призовного віку з 27 до 25 років, скасування строкової служби, звільнення від неї всіх строковиків. Окрім того, мобілізовані, які прослужили 36 місяців, можуть отримати право звільнитися з військової служби.

Ба більше, хочуть надати можливість представникам Нацполіції вручати повістки. Щодо ухилянтів можуть застосовувати санкції: їх можуть внести в Єдиний реєстр боржників та заборонити їм продавати рухоме і нерухоме майна, отримувати водійське посвідчення та керувати авто, заборонити виїздити за кордон, отримувати кредити, пільги від держави, користуватись коштами.

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