Народний депутат розповів, що на розгляд вже приїхали військові. Мовиться про проєкт закону про мобілізацію, який Кабмін 25 грудня зареєстрував у Верховній Раді.
Дивіться також Виїзд за кордон, повістки, ВЛК і бронювання: якою була мобілізація 2023 і скільки ще триватиме
Що відомо про розгляд проєкту закону про мобілізацію
Сьогодні (4 січня – 24 Канал) на комітеті розпочали розгляд нового закону про мобілізацію. Обговорення разом з командуванням ЗСУ та представниками Міністерства оборони буде тривати декілька днів,
– заявив Арахамія.
За його словами, у депутатів від виборців є багато питань стосовно мобілізації. Щоб відповісти на них на засідання комітету приїхали:
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний,
- начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала,
- міністр оборони України Рустем Умєров.
Що відомо про нові проєкти законів про мобілізацію
- Ввечері 25 грудня Кабінет міністрів України зареєстрував в парламенті законопроєкт щодо зміни процедури мобілізації, проходження військової служби та військового обліку. Тоді ж зареєстрували проєкт закону про посилення відповідальності за військові правопорушення.
- Проєкт закону про мобілізацію і військову службу №10378 передбачає зниження призовного віку з 27 до 25 років, скасування строкової служби, звільнення від неї всіх строковиків. Окрім того, мобілізовані, які прослужили 36 місяців, можуть отримати право звільнитися з військової служби.
- Ба більше, хочуть надати можливість представникам Нацполіції вручати повістки. Щодо ухилянтів можуть застосовувати санкції: їх можуть внести в Єдиний реєстр боржників та заборонити їм продавати рухоме і нерухоме майна, отримувати водійське посвідчення та керувати авто, заборонити виїздити за кордон, отримувати кредити, пільги від держави, користуватись коштами.
Дивіться також Законопроєкт про мобілізацію: Лубінець розповів, що робитимуть зі скандальними нормами
- До речі, проєкт закону №10379 передбачає штрафи: від 8 500 до 17 000 гривень – за порушення призовниками, військовозобов'язаними та резервістами правил військового обліку, 25 500 до 34 000 гривень (34 000 – 85 000 гривень для посадовців) для громадян – за порушення законодавства про оборону, військовий обов'язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. За порушення цього законодавства в особливий період (наприклад, воєнний стан) штраф становитиме від 34 000 до 51 000 гривень для громадян і від 153 000 до 204 000 гривень для посадовців.