Депутат розповів, що за проєкт закону в першому читанні Верховна Рада може проголосувати, ймовірно, в районі 10 – 12 січня 2024 року. Мовиться про проєкти законів №10378 та №10379.
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Коли можуть запровадити зміни про мобілізацію
Подання правок та розгляд правок в комітеті (орієнтовно 2 – 3 тижні). Розгляд в Раді законопроекту у другому читанні разом з усіма правками (думаю, десь в кінці січня закінчимо),
– написав Олександр Горенюк.
За його словами, законопроєкт набирає чинності через один місяць після його опублікування.
"Скоріш за все, нові правила мобілізації можуть почати діяти десь з початку весни. Це мій суб'єктивний прогноз", – сказав політик.
У Раду внесли проєкти законів
- 26 грудня Кабмін вніс до Верховної Ради два проєкти законів №10378 – "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби" та №10379 – "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення".
- Перший передбачає зниження призовного віку з 27 до 25 років, скасування строкової служби та звільнення всіх строковиків. Своєю чергою замість строкової служби мають запровадити базову військову службу, яку громадянин України має пройти до 25 років. Також мобілізовані, які прослужать 36 місяців, мають право звільнитися з військової служби.
- Згідно зі змінами проєкту закону, працівники поліції також зможуть вручати повістки. Якщо ж громадянин не уточнить дані, не стане на облік та не з'явиться за повісткою, то проти нього можуть застосувати санкції. Йому заборонять отримувати водійське посвідчення та керувати авто, а також продавати рухоме та нерухоме майно, брати кредит чи отримувати пільги від держави.
- Також новий проєкт закону пропонує посилення відповідальності за військові правопорушення. Детальніше про це – читайте за посиланням.