Міністр оборони Рустем Умєров та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відвідали засідання Комітету Верховної Ради з національної безпеки. Про це написав у своїх соцмережах народний депутат Олексій Гончаренко.
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Що сказали Залужний та Умєров
Гончаренко дав зрозуміти, що голова Міноборони та Головнокомандувач ЗСУ підтримали ідею з посиленням мобілізації.
Вони наголосили, що посилення мобілізації – це об’єктивна складова війни. Не буде посилення – нема кому буде боронити державу. В той же час вони готові доопрацьовувати законопроєкт та вносити зміни, в тому числі прибирати антиконституційні положення,
– заявив народний обранець.
Гончаренко додав, що цей законопроєкт планують докладно розглянути в Комітеті з нацбезпеки протягом найближчих 3 днів.
Що відомо про законопроєкт
- Нагадаємо, що проєкт закону №10378 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби" зареєстрували 25 грудня 2023 року. У свої початковій версії документ пропонував знизити призовний вік з 27 до 25 років, звільнити всіх строковиків, повністю скасувати строкову службу, запровадити базову військову підготовку та внести інші зміни.
- Крім цього нещодавно з'явився законопроєкт №10379 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення", який передбачає посилення покарання за ухилення від мобілізації для військовозобов'язаних громадян. Таких людей можуть внести до Єдиного реєстру боржників та застосувати стосовно них санкції на кшталт заборони на продаж рухомого та нерухомого майна, отримання водійського посвідчення, керування автівкою, отримання кредитів та пільг тощо.
- На тлі цього проходили дискусії щодо необхідності мобілізувати ще 500 000 військовозобов'язаних громадян України. Залужний та Умєров не так давно запевнили, що наша держава зможе забезпечити таку кількість мобілізованих людей всім необхідним.