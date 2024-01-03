Кабінет Міністрів наприкінці 2023 року вніс до Верховної Ради законопроєкт N 10378 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби". Це сталося 25 грудня.

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Що саме пропонує законопроєкт

Стаття 10 у цьому проєкті закону передбачає запровадження базової загальновійськової підготовки для громадян, щоб вони могли здобути військово-облікові спеціальності, уміння та навички, які необхідні для захисту незалежності України та її територіальної цілісності. Для проведення таких заходів пропонується залучати громадські організації та об'єднання, зокрема ветеранські.

Законопроєкт пропонує проводити цю підготовку у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вишів, а також у навчальних частинах (центрах) ЗСУ, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту. Крім цього пропонується проводити базову загальновійськову підготовку у закладах передвищої та вищої освіти. (мовиться про всі форми власності) як окрему навчальну дисципліну.

На тих, хто проходитиме цю підготовку, під час практичних занять поширюватимуться ті права та обов'язки, що були встановлені для призваних на навчальні (перевірочні) збори військовозобов'язаних. Після завершення підготовки такі громадяни братимуться на облік у ТЦК та СП за місцем свого проживання. Сама підготовка може тривати до 3 місяців.

Також законопроєкт передбачає ліквідацію строкової служби, а також звільнення всіх строковиків у запас. Для тих, хто не пройшов базову загальновійськову підготовку, запровадять базову військову службу за бажанням до 25 років.

Стаття 15 передбачає проходження базової військової служби чоловіками віком від 18 24 років, якщо вони придатні за станом здоров'я. Цьому передуватиме медогляд, професійно-психологічний відбір та засідання спеціальної комісії.

Організацією процесу направлення, згідно із законопроєктом, займатимуться виконавчі органи міських (районних) держадміністрацій у взаємодії з ТЦК та СП й органами місцевого самоврядування. Керівники підприємств, установ та закладів освіти сприятимуть прибуттю громадян до військкоматів (збірних пунктів).

Крім цього тим громадянам, які перебувають на військовому обліку призовників, Стаття 15 дозволяє добровільно служити за контрактом. Також документ передбачає удосконалення процедури військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

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