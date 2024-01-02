Міністерство оборони України затвердило новий Розклад хвороб, за яким визначається рівень придатності до військової служби. Зміни набули чинності 25 серпня 2023 року, розповідає 24 Канал.

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З якими хворобами можуть мобілізувати

Рішення змінити розклад хвороб, з якими можуть мобілізувати до війська, пов'язане із тим, що Україні потрібно більше військових, які зможуть захищати Україну.

Зокрема, це стосується наступних медичних діагнозів:

вилікуваний туберкульоз;

вірусні гепатити з незначними порушеннями функцій;

безсимптомний ВІЛ;

хвороби крові та кровотворних органів, які не прогресують або прогресують повільно, із незначними порушеннями функцій та рідкими загостреннями анемії, порушення згортання крові, пурпура, геморагічні стани (які супроводжуються підвищеною кровоточивістю), а також інші захворювання цієї природи, які включають порушення імунного механізму;

хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій;

короткочасні легкі прояви психічних розладів;

невротичні розлади, пов’язані зі стресом, та соматоформні розлади при помірно виражених, короткочасних виявах, які супроводжуються станом астенії (надмірна втомлюваність, слабкість, зміни настрою);

хвороби центральної нервової системи, які повільно розвиваються з незначними порушеннями функцій;

епізодичні та пароксизмальні розлади (проблеми з центральною нервовою системою, що супроводжуються короткочасною втратою свідомості), окрім епілепсії, з незначними порушеннями функцій органів і систем.

Правозахисники повідомляють, що фактично юди із цими діагнозами і раніше могли ставати до лав Збройних Сил.

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