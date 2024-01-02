Министерство обороны Украины утвердило новое Расписание болезней, согласно которому определяется уровень годности к военной службе. Изменения вступили в силу 25 августа 2023 года. 24 Канал.
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С какими болезнями могут мобилизовать
Решение изменить расписание болезней, с которыми могут мобилизовать в армию, связано с тем, что Украине нужно больше военных, которые смогут защищать Украину.
В частности, это касается следующих медицинских диагнозов:
- вылеченный туберкулез;
- вирусные гепатиты с незначительными нарушениями функций;
- бессимптомный ВИЧ;
- болезни крови и кроветворных органов, которые не прогрессируют или прогрессируют медленно, с незначительными нарушениями функций и жидкими обострениями анемии, нарушения свертывания крови, пурпура, геморрагические состояния (которые сопровождаются повышенной кровоточивостью), а также другие заболевания этой природы, включающие нарушения иммунного механизма;
- болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций;
- кратковременные легкие проявления психических расстройств;
- невротические расстройства, связанные со стрессом, и соматоформные расстройства при умеренно выраженных, кратковременных проявлениях, сопровождающихся состоянием астении (чрезмерная утомляемость, слабость, изменения настроения);
- болезни центральной нервной системы, медленно развивающиеся с незначительными нарушениями функций;
- эпизодические и пароксизмальные расстройства (проблемы с центральной нервной системой, сопровождающиеся кратковременной потерей сознания), кроме эпилепсии, с незначительными нарушениями функций органов и систем.
Правозащитники сообщают, что фактически иуды с этими диагнозами и раньше могли становиться в ряды Вооруженных Сил.
Кто из мужчин имеет право выезда за границу
- На сегодня пересекать границу могут лишь несколько категорий военнообязанных мужчин.
- Действующим законодательством определены 11 категорий, которые могут пересечь границу во время действия военного положения. Однако нужно учитывать, что для выезда необходимо иметь ряд документов и убедиться, что такая ситуация не подлежит исключению.
- В частности, уехать могут мужчины, снятые с военного учета по состоянию здоровья. Чтобы выехать за границу, необходимо иметь справку об инвалидности или решение медицинской комиссии о непригодности к военной службе. Следует учитывать, что военнообязанные с ограниченной годностью уехать из Украины во время военного положения все еще не могут.