У мережі поширили інформацію, що нібито поліцейським на контрольно-пропускних пунктах Київської області наказано роздавати повістки. Начальник поліції Київщини Анатолій Щадило спростував цю інформацію.

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Він наголосив, що поліцейські на блокпостах не займаються цілеспрямованою перевіркою громадян для подальшої мобілізації, а виконують виключно поліцейські функції, які передбачені законом.

"А саме забезпечують заходи безпеки шляхом посиленого контролю за пересуванням громадян, транспортних засобів, вантажів тощо", – ідеться у повідомленні.

За його словами, заходи, пов'язані з мобілізацією (здійснення досудового розслідування, адміністративного затримання) поліцією проводяться виключно на підставі постанови Кабінету міністрів №1487 від 30 грудня 2022 року і лише за зверненнями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки регіону.

Чи вручатиме поліція повістки