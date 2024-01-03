В сети распространили информацию, что якобы полицейским на контрольно-пропускных пунктах Киевской области приказано раздавать повестки. Начальник полиции Киевской области Анатолий Щадило опроверг эту информацию.
Смотрите также В Киеве и области внезапно появились блокпосты: повестки ухилянтам вручать все-таки будут
Он подчеркнул, что полицейские на блокпостах не занимаются целенаправленной проверкой граждан для дальнейшей мобилизации, а выполняют исключительно предусмотренные законом полицейские функции.
"А именно обеспечивают меры безопасности путем усиленного контроля за передвижением граждан, транспортных средств, грузов и т.д.", - говорится в сообщении.
По его словам, мероприятия, связанные с мобилизацией (осуществление досудебного расследования, административного задержания) полицией проводятся исключительно на основании постановления Кабинета министров №1487 от 30 декабря 2022 г. и только по обращениям территориальных центров комплектования и социальной поддержки региона.
Будет ли вручать полиция повестки
- В новом законопроекте о мобилизации предлагают вовлечь в процесс раздачи повесток полицейских.
- В то же время глава Нацполиции Иван Выговский отреагировал на это предложение, отметив, что правоохранители не должны быть привлечены к раздаче повесток военнообязанным, поскольку у них достаточно важная работа.