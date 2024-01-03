В сети распространили информацию, что якобы полицейским на контрольно-пропускных пунктах Киевской области приказано раздавать повестки. Начальник полиции Киевской области Анатолий Щадило опроверг эту информацию.

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Он подчеркнул, что полицейские на блокпостах не занимаются целенаправленной проверкой граждан для дальнейшей мобилизации, а выполняют исключительно предусмотренные законом полицейские функции.

"А именно обеспечивают меры безопасности путем усиленного контроля за передвижением граждан, транспортных средств, грузов и т.д.", - говорится в сообщении.

По его словам, мероприятия, связанные с мобилизацией (осуществление досудебного расследования, административного задержания) полицией проводятся исключительно на основании постановления Кабинета министров №1487 от 30 декабря 2022 г. и только по обращениям территориальных центров комплектования и социальной поддержки региона.

Будет ли вручать полиция повестки