Міноборони у серпні 2023 року скоротило перелік хвороб, згідно з яким особу можуть визнати непридатною до військової служби. Водночас ступінь придатності у деяких військово-лікарська комісія визначає самостійно.
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Хвороби ока та відстрочка
Згідно з переліком Міноборони, низька гострота зору вважається вагомою підставою для звільнення від мобілізації. Таким чином, непридатними до військової служби можуть визначити громадян, які мають:
- гостроту зору (з корекцією) одного ока нижче 0,1 або є сліпота ока,
- відсутність очного яблука при гостроті зору другого ока 0,3 і нижче,
- гостроту зору обох очей 0,2 та нижче.
Окрім цього, отримати позначку про обмежену придатність військовозобов'язані, які мають:
- гостроту зору (з корекцією) одного ока нижче 0,1 або є сліпота ока,
- відсутність очного яблука при гостроті зору другого ока 0,4 і вище,
- гостроту зору одного ока 0,3 при гостроті зору другого ока від 0,3 до 0,1.
Якщо ж особа має гостроту зору з корекцією одного ока менше ніж 0,1, а гостроту іншого ока з корекцією 1,0, то ступінь придатності до служби ВЛК визначає індивідуально. Якщо ж громадянин має складний гіперметропічний астигматизм, то комісія визначає придатність з огляду на показники хвороби.
Якщо військовозобов'язаний має амбліопію, тобто хронічне ураження зорового аналізатора, для якого характерне зниження здатності бачити, то ВЛК встановить обмежену придатність, навіть якщо хвороба загострюється.
У випадку, якщо військовозобов'язаний має хронічну судинну оптичну нейропатію, то придатність встановлюється в залежності від типу захворювання. Хронічна сенсорно-моторна або автономна нейропатія передбачає непридатність, а дистальна нейропатія з больовим синдромом – обмежену придатність.
Законопроєкт про мобілізацію перепишуть
- Кабмін 26 грудня вніс до Верховної Ради два законопроєкти, що стосуються питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Зокрема, він передбачає зниження мобілізаційного віку, скасування строкової служби, обмеження для ухилянтів, скасування поняття "обмежена придатність".
- Однак омбудсмен Дмитро Лубінець вказав на норми, які суперечать Конституції у новому законопроєкті про мобілізацію. Мовиться про заборону на операції з нерухомістю, керування особистим транспортом, використання грошей.
- Заступниця голови Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук зазначила, що у законопроєкт внесуть зміни згідно з зауваженнями омбудсмена. В оригінальному вигляді за проєкт не голосуватимуть. Також переглянуть деякі норми, які дають простір для корупції.