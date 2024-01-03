Минобороны в августе 2023 года сократило перечень болезней, согласно которому лицо могут признать негодным к военной службе. В то же время степень пригодности у некоторых военно-врачебная комиссия определяет самостоятельно.

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Болезни глаза и отсрочка

Согласно перечню Минобороны, низкая острота зрения считается весомым основанием для освобождения от мобилизации. Таким образом, непригодными к военной службе могут определить граждан, имеющих:

остроту зрения (с коррекцией) одного глаза ниже 0,1 или есть слепота глаза,

отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже,

остроту зрения обоих глаз 0,2 и ниже.

Кроме этого, получить отметку об ограниченной пригодности военнообязанных, которые имеют:

остроту зрения (с коррекцией) одного глаза ниже 0,1 или есть слепота глаза,

отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,4 и выше,

остроту зрения одного глаза 0,3 при остроте зрения второго глаза от 0,3 до 0,1.

Если же лицо имеет остроту зрения с коррекцией одного глаза менее 0,1, а остроту другого глаза с коррекцией 1,0, то степень годности к службе ВЛК определяет индивидуально. Если же у гражданина сложный гиперметропический астигматизм, то комиссия определяет пригодность с учетом показателей болезни.

Если военнообязанный имеет амблиопию, то есть хроническое поражение зрительного анализатора, для которого характерно снижение способности видеть, то ВЛК установит ограниченную пригодность, даже если обостряется болезнь.

В случае если военнообязанный имеет хроническую сосудистую оптическую нейропатию, то пригодность устанавливается в зависимости от типа заболевания. Хроническая сенсорно-моторная или автономная нейропатия подразумевает непригодность, а дистальная нейропатия с болевым синдромом – ограниченную пригодность.

Законопроект о мобилизации перепишут