Про це 24 Каналу розповів волонтер, засновник фонду Сергій Притула, зазначивши, що законопроєкт ще не є ухвалений парламентом, а вже викликає багато питань. Водночас він звернув увагу на те, як змінилось останнім часом українське суспільство.

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Від цього настрій не покращується

Зараз воно стало дуже сенсативне, на думку Притули, і до нього необхідно ставитись дуже обережно.

Людей потрібно любити, плекати і ставитись до них з повагою. Для розв'язання якихось складних питань має бути присутня політична воля,

– наголосив він.

Це стосується насамперед ситуації, яка склалась щодо законопроєкту про мобілізацію.

Це взагалі окрема історія. Мобілізацією займаються люди, яких ніколи не мобілізують, тому їм трошки легше, ніж іншим, провертати подібні речі,

– зазначив волонтер.

Проте законопроєкт ще не подали на вичитку в парламентський комітет, а для суспільства він вже став страшенним тригером та викликала паніку. Зокрема прозвучали заяви про необхідність мобілізувати 500 тисяч людей. Однак грошей на їхнє забезпечення немає.

"Що в цих словах чує людина, яка може бути потенційно мобілізована? Завтра тебе заберуть в армію, але ти будеш голий, босий, і в тебе нічого не буде. І від цього настрій не покращується", – підкреслив Сергій Притула.

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