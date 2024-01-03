24 Канал розповідає, чи матимуть учителі та викладачі відстрочку до мобілізації, посилаючись на картку законопроєкту.

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Довідка. Законопроєкт 10378 передбачає зміни щодо відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації для викладачів та вчителів.

У документі вказано, що педагоги матимуть можливість отримати відстрочку за умови, якщо вони працюють на повну ставку.

Тобто, якщо людина викладає у двох університетах на півставки, відстрочку від військової служби вона не отримає. Фактично, викладачам доведеться обирати, в якому університеті працювати на повній ставці.

Детально: витяг із законопроєкту

"Наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи на повну ставку", – ідеться у документі.

Узагалі документом передбачено відстрочку лише для:

здобувачів послідовної вищої освіти, яким менш як 30 років,

усіх науковців із вченими званнями,

усіх викладачів, які працюють на повну ставку.

Що відомо про новий законопроєкт

25 грудня, уряд вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо удосконалення питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Учора, 2 січня, з'явилась інформація, що у законопроєкт внесуть зміни, оновлена версія буде більш компромісною. Цей варіант буде розроблений Комітетом з питань безпеки та оборони.

У тій версії законопроєкту, яка є наразі, ідеться, що до громадян України, які порушуватимуть закон про мобілізацію, а саме не уточнять дані, не стануть на облік та не з'являться за повісткою, можуть застосувати санкції.