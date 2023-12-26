Во время брифинга Залужный отметил, что очень мало экспертов, с которыми он может согласиться, информирует 24 Канал. Между тем, некоторые вещи даже читать не хочется.

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Главнокомандующий ВСУ отметил, что некоторые медиа совершенно не понимают, что здесь происходит. Украинская реальность – вне их восприятия.

Что еще сказал Залужный

Также Валерий Залужный на брифинге назвал свою главную ошибку в войне с российскими оккупантами.

Моя главная ошибка была – я считал, что такое количество потерь, которое мы нанесли (россиянам – 24 Канал), остановит кого угодно. Но не Россию,

– отметил Залужный.

Заметьте! Генштаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 26 декабря 2023 года удалось ликвидировать уже 354 960 оккупантов. Кроме того, минуснуть удалось немало вражеского оружия и техники. В частности, на дно отправили ПДК "Новочеркасск". Это событие, которое случилось на Рождество – отличная новость для Украины и очень плохая – для России.