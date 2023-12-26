Во время брифинга Залужный отметил, что очень мало экспертов, с которыми он может согласиться, информирует 24 Канал. Между тем, некоторые вещи даже читать не хочется.
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Главнокомандующий ВСУ отметил, что некоторые медиа совершенно не понимают, что здесь происходит. Украинская реальность – вне их восприятия.
Что еще сказал Залужный
Также Валерий Залужный на брифинге назвал свою главную ошибку в войне с российскими оккупантами.
Моя главная ошибка была – я считал, что такое количество потерь, которое мы нанесли (россиянам – 24 Канал), остановит кого угодно. Но не Россию,
– отметил Залужный.