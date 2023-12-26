Під час брифінгу Залужний наголосив, що є дуже мало експертів, з якими він може погодитися, інформує 24 Канал. Тим часом деякі речі навіть читати не хочеться.
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Головнокомандувач ЗСУ зауважив, що деякі медіа абсолютно не розуміють, що тут відбувається. Українська реальність – поза їхнім сприйняттям.
Що ще сказав Залужний
Також Валерій Залужний під час брифінгу назвав свою головну помилку у війні з російськими окупантами.
Моя головна помилка була – я вважав, що така кількість втрат, яку ми завдали (росіянам – 24 Канал), зупинить будь-кого. Але не Росію,
– зазначив Залужний.