С начала полномасштабного вторжения так называемая "вторая армия мира" уже потеряла 354 960 личного состава. Следует учитывать, что эта статистика приблизительна, ведь подсчитать точно потери врага в условиях активных боевых действий чрезвычайно сложно.

К теме Российские десантники понесут существенные потери на левом берегу, есть риск неповиновения, – ISW

Актуальная статистика потерь России

От 24 февраля 2022 года потери российской армии уходят:

личного состава – около 354 960 (+1 010) человек;

танков – 5 899 (+22);

боевых бронированных машин – 10 956 (+37);

артиллерийских систем – 8 366 (+19);

РСЗО – 934 (+0);

средства ПВО – 614 (+1);

самолетов – 329 (+0);

вертолетов – 324 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6 458 (+22);

крылатые ракеты – 1 618 (+1);

корабли/катера – 23 (+1);

подлодки – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 11 109 (+34);

специальная техника – 1 239 (+5).



Потери врага на 26 декабря / Инфографика Генштаба ВСУ

В России растет недовольство войной

В России все больше растет недовольство так называемой "спецоперацией". В частности, около 70% россиян выступают против принудительной мобилизации.

Как пояснили в ГУР МО, Россия вынуждена ежедневно призывать в оккупационную армию около 1000 – 1200 человек, чтобы восполнять потери на фронте. К примеру, в начале 2023 года против принудительного призыва в армию выступали около 60% россиян, то к декабрю 2023-го этот показатель вырос до 69%.



"Это еще не признак того, что будут протесты, но такие настроения в российском обществе уже есть", – подчеркнули в украинской разведке.

Кроме того, в России радикализируется движение жен мобилизованных. Они не боятся выражать несогласие с Кремлем и требуют демобилизации. Жены мобилизованных оккупантов начали задумываться, если в Кремле врут о мобилизованных, то не врут ли о целях так называемой "спецоперации".

Об этом свидетельствуют не только протесты, но и соцсети. Так, 34-летняя Мария Андреева прибегла к открытой критике Кремля и создала телеграм-канал, посвященный движению сопротивления жен мобилизованных россиян. Он уже насчитывает более 35 тысяч подписчиков, что говорит о его популярности среди россиянок.

В Кремле пока не реагируют на движение женщин. Однако в сети сообщали, что женам мобилизованных предлагали деньги за молчание, впрочем, они отказались.