Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Интересно Во время войны уничтожено больше вражеских танков, чем украинских: почему для России это не критично

ВСУ нанесли успешный удар по оккупантам

В Генштабе ВСУ сообщили, что 21 марта 2025 года Воздушные силы нанесли успешную атаку по месту сосредоточения оккупантов. Под ударом оказались захватчики 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 103-го мотострелкового полка, которые обосновались в укрытии и подвале укрытия в городе Торецк.

В результате успешных действий украинских военных место размещения сил противника было полностью разрушено. Кроме того, уничтожен личный состав противника, в частности десантно-штурмовые группы и операторов БПЛА.

Результат поражения уточняется, но уничтожение личного состава врага и места его укрытия значительно снижает эффективность подразделений вооруженных сил России на Торецком направлении,

– сообщили в Генштабе ВСУ.

Воздушные силы нанесли потери россиянам в Торецке: смотрите видео

Ранее Воздушные силы успешно поразили пункт управления российской пограничной заставы в Глотово, Белгородская область. В результате атаки уничтожены средства связи и другое техническое оборудование.