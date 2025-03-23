Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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ЗСУ завдали успішного удару по окупантах

У Генштабі ЗСУ повідомили, що 21 березня 2025 року Повітряні сили завдали успішної атаки по місцю зосередження окупантів. Під ударом опинилися загарбники 1-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 103-го мотострілецького полку, які облаштувалися в укритті та підвалі укриття в місті Торецьк.

Унаслідок успішних дій українських військових місце розміщення сил противника було повністю зруйновано. Крім того, знищено особовий склад противника, зокрема десантно-штурмові групи та операторів БпЛА.

Результат ураження уточнюється, але знищення особового складу ворога та місця його укриття значно знижує ефективність підрозділів збройних сил Росії на Торецькому напрямку,

– повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Раніше Повітряні сили успішно уразили пункт управління російської прикордонної застави в Глотово, Бєлгородська область. Унаслідок атаки знищено засоби зв'язку та інше технічне обладнання.