Ярко-красные скульптуры периодически появляются на улицах Киева и других городов мира. Их автор – французский стрит-арт художник, скульптор Джеймс Коломина, делает свои работы из красной смолы.

Недавно он установил работу "Рука Илона" в Барселоне. А еще в 2022 году Джеймс поддержал Украину, сделав работу "Владимир" – статую красного Путина на детском танке. С тех пор ее устанавливали на детских площадках разных стран мира.

Джеймс чаще всего работает с образами детей, ведь они являются символом невинности и бунтарства, тогда эмоции умножаются в десять раз.

К третьей годовщине большого нападения России Укрпочта выпустила марку с изображениями киевских работ Джеймса Коломина.

Мы решили расспросить самого художника – боялся ли он ехать в Киев, почему он прячется лучше, чем тайные агенты, какие курьезы возникали во время инсталляций в разных городах мира. Также Джеймс поделился своими мыслями, имеет ли искусство силу перед лицом войны. Являются ли художниками те, кто творит историю через войну. А также – как украинским художникам рассказывать о себе в мире. Об этом и не только читайте в интервью для 24 Канала.

Работы Коломина впервые в мире изобразили на марках

Джеймс, ваша недавняя работа "Рука Илона" говорит сама за себя. Но возможно вы могли бы ее прокомментировать?

Разместив "Руку Илона" на зарядной станции, я хотел показать, что этим жестом он снова активировал что-то опасное. Зарядная станция должна питать будущее, вдыхать энергию, открывать новую эру. Но здесь заряжается что-то другое: оружие, которое мы подпитываем, идея, которую мы возрождаем. Его связи с ультраправыми вызывают беспокойство, особенно после его поддержки AfD в Германии. Он не просто дальновидный предприниматель, он также фигура, чье политическое влияние вызывает вопросы. Инновации не должны скрывать тревожные идеологии.



"Рука Илона", Барселона, 2025 / Фото, предоставленное 24 Каналу

Ваши работы впервые появляются на марках?

Для меня это была большая честь, и, честно говоря, я сначала не очень в это поверил. Уличное искусство по своей сути является эфемерным, часто временным, которому суждено исчезнуть или трансформироваться со временем.

На марке, на объекте, который преодолевает время и границы, оно получает другое измерение, почти вневременное. Это большое признание и сильный символ, особенно в украинском контексте. Да, мои работы впервые появляются на марках, и я считаю чрезвычайно сильным то, что они в Украине – стране, которая борется за свою идентичность и свободу.

Почтовый набор "ART vs WAR. James Colomina", дизайн Константина Лапушена / Фото Укрпочты

Вы и ваши поклонники уже заказывали эти марки?

Да, я заказал некоторые, и я знаю, что другие тоже. Я с нетерпением жду их получения. Это также замечательно: то, что это не мгновенно, в отличие от многих вещей сегодня.

Почему Коломина остается инкогнито

Вы лелеете таинственность. Во время интервью в Киеве для "Единых новостей" вы, кажется, были еще более скрытны, чем агенты спецслужб. Почему анонимность является важной частью вашей работы?

Анонимность позволяет мне вывести работу на первый план, без отвлечения. В мире, где все переэкспонировано, где образ художника порой берет верх над его творчеством, я предпочитаю исчезнуть за своими скульптурами.

Это также дает мне драгоценную свободу действовать без помех, располагаться там, где я хочу, когда я хочу. Кроме того, это правда, что с моей маской, моими очками и моей шляпой я почти мог бы сойти за секретного агента на миссии... разве что я оставляю подсказки повсюду в городе в виде скульптур! Но кроме этого, я думаю, что в будущем анонимность, бесспорно, станет одним из самых больших богатств человека.

Джеймс Коломина во время интервью "Единым новостям" / Скриншот

В вашем детстве как-то проявлялся характер будущего художника?

Да, у меня всегда было это желание творить, формировать, преображать то, что меня окружало. В детстве я часами мастерил, собирая кусочки игрушек, чтобы создать новые, порой абсолютно абсурдные. Мне также нравилось видоизменять фигурки, придавать им другую позу, другое выражение. Тогда это была всего лишь игра, но, оглядываясь назад, я понимаю, что это уже был способ исследовать мир по-своему.

Как Коломина решил приехать в Украину

Когда возникла идея приехать в Украину? В одном из интервью вы упомянули об ощущении страха.

Я не думал сразу приехать в Украину, потому что сначала полагал, что это просто невозможно. С другой стороны, я сразу начал работать над скульптурой "Владимир", как первый ответ на это нашествие. Решение поехать туда пришло позже. Неизбежно был элемент страха и неуверенности. Но в какой-то момент ты перестаешь думать и идешь за своими инстинктами.

Когда я услышал о полномасштабном вторжении, это была смесь шока и недоверия. Мы знали, что ситуация напряженная, но увидеть, как страна внезапно погрузилась в войну в середине ХХІ века – такое было невозможно представить. Очень быстро это чувство сменилось гневом и беспомощностью. Бесспорно, это то, что побудило меня искать способ действовать, даже символически, вносить свою лепту, пытаться заставить мир по-своему реагировать на то, что там происходит, и, прежде всего, поддерживать украинский народ.

Устанавливать несанкционированные, а порой и провокационные скульптуры в городах не всегда легко. У вас есть смешная история, чтобы рассказать об этом?

Да, когда я одел парня в противогаз в Берлине, это была настоящая инфильтрационная миссия. Чтобы добраться до нужного места, мне пришлось пройти через железнодорожные пути. Не совсем то место, где хочется долго слоняться... Поэтому, чтобы избежать неприятностей, я решил притвориться офицером службы безопасности железной дороги.

Фокус заключался в том, чтобы выглядеть уверенно, будто я выполняю свою работу. Маленькая проблемная деталь: я не говорю ни слова по-немецки. Поэтому, если бы кто-то звал меня, я знал, что единственное решение – это сбежать.

Наконец мне удалось без проблем закрепить скульптуру на пилоне. Все прошло хорошо, я был доволен результатом и ушел как можно сдержаннее. Миссия выполнена... По крайней мере я так думал.



"Ребенок с маской", Берлин, 2021 год / Фото, предоставленное 24 Каналу

Но потом я узнал, что поезд замедлялся каждый раз, когда проходил мимо пилона, – очевидно, водители верили, что там на самом деле сидит ребенок, – и проверял, так ли это каждый раз, когда проезжал мимо.

На следующий день приехали власти снимать ребенка с опоры. Им пришлось на час перекрыть пути. Настоящая беда для ребенка, который вряд ли спустится сам! В конце концов, поняв, что это просто скульптура, они ее убрали. Прожила она там недолго, но хоть на время посеяла сомнения.

Какие еще ваши работы вам запомнились?

Их несколько, но некоторые остаются особенно впечатляющими. Киев, очевидно, из-за контекста. Установка скульптуры во время войны в напряженном городе придает художественному жесту совсем другое измерение. Это уже не просто вопрос бросить вызов, но и свидетельствовать, поддерживать, вписывать что-то в исторический момент.

Есть еще Венеция со скульптурой Богородицы с маской для дайвинга, которую я установил в пустой нише. Я хотел рассказать о подъеме воды, но это восприняли не очень... Видимо, прохожие были шокированы и расценили это как провокацию. Полиция подошла, чтобы снять ее, но быстро поняла, что их лестница коротковата. Пробовали, старались, но ничего не получилось, скульптура осталась на месте. Наконец кому-то из ратуши удалось ее достать. Почти театральное вмешательство, немного ироничное, если подумать об этом: Дева сопротивлялась дольше, чем ожидалось, будто она цеплялась, чтобы донести свое послание.

"Красная Дева", Венеция, сентябрь 2023 года / Фото, предоставленное 24 Каналу

В конце концов, каждая инсталляция – это уникальный опыт. Ничего не происходит так, как было запланировано, и именно это делает эти моменты такими насыщенными. Иногда скульптура остается на месте месяцами, никого не волнуя, иногда она исчезает через несколько часов после того, как вызывает смущение или неожиданную реакцию.

Что мне нравится, так это этот элемент неизвестности, тот факт, что работа больше не принадлежит мне после установки. Она живет сама по себе, между городским пространством и реакцией, которую она вызывает. Именно это взаимодействие с городом, с его жителями придает все значение городскому искусству.

Как Коломина создавал скульптуры в Украине

В Украине на День Независимости вы должны были установить скульптуру ребенка с сердцем в больнице Охматдет после удара, который произошел за полтора месяца до того. Но это не удалось. Почему?

Я хотел установить эту скульптуру в Охматдете в знак чествования детей, пострадавших от этого ужасного российского нападения на больницу, но это не удалось. Я поднялся на крышу и увидел, что ее край был слишком поврежден, будто обозначен силой взрыва. Металлическая пластина уже не держалась.

Я предпочел не устанавливать скульптуру, чтобы избежать любого риска, что скульптура на кого-то упадет. Поэтому я установил ее у входа в метро "Университет", место прохода, где она могла продолжать нести свое сообщение.

"Ловить", Киев, август 2024 года / Фото, предоставленное 24 Каналу

Вы рассказывали, что даже убегали от полиции на Майдане. Расскажите об этом опыте.

Проблема заключалась в том, что под мостом Небесной сотни всегда была полиция. Каждый раз, когда я хотел посадить девочку на качели, мне приходилось откладывать это на следующий день. Похоже, полицейская машина остановилась чуть ниже.

Однажды ночью, наверное, был второй час ночи, я ждал больше часа, полиция наконец-то ушла. И я побежал делать установку. Все шло хорошо, пока через четверть часа я не увидел полицейскую машину, которая вернулась с включенными фарами. Я думал, что это за мной. Я поспешно поднялся на мост и убежал по темным улицам Киева. К счастью, мне удалось установить. Я был полон радости.



"Маленькая девочка на качелях", Киев / Фото, предоставленное 24 Каналу

Слышали ли вы взрывы или воздушные тревоги в Киеве?

Однажды ночью я услышал издалека взрыв. Глухой, тяжелый шум, от которого воздух вибрирует. Потом тишина. Тот момент, когда все слушают, думая, куда это ударило или кого-то ударили. У меня на телефоне было приложение для оповещений о воздушном движении, но я его выключил. Их было слишком много, это очень печально. Для местных жителей это стало обыденностью. Я просто побывал, но они с этим живут. И это оставляет след.

В какой именно момент вы чувствуете, что "оно того стоило, я это сделал"?

Этот момент часто наступает постфактум. Когда вы только что установили скульптуру, вы все еще находитесь в адреналине, сдержанности, иногда бегстве. Вы делаете шаг назад, вы смотрите на работу на месте, но вы еще не успеваете измерить влияние.

И вот утром, около 8 утра, я получил сообщение в Instagram. Киевлянин, который увидел только что установленную мной ночью на Укрпочте скульптуру "Посланник", просто написал мне: "Спасибо, что приехали". Три слова, больше ничего.

Без большой речи, просто простое и искреннее сообщение. Но это много значило. В тот момент я понял, что произведение нашло свое место, что оно создало связь с теми, кто его открыл для себя.

"Посланник" / Фото, предоставленное 24 Каналу

Все ли ваши скульптуры в Киеве еще стоят на месте. Как вы думаете, их могли украсть или убрать?

Я не знаю, все ли они все еще на месте, но я регулярно получаю их фотографии. Всегда интересно наблюдать, как роботы развиваются в городе, как продолжают существовать в повседневной жизни людей.

Городское искусство эфемерно, скульптура может исчезнуть за одну ночь, быть изъятой, перемещенной или даже похищенной. Но до тех пор, пока кто-то это замечает, фотографирует, делится этим, оно все равно определенным образом там.

И тогда важно не только то, что они физически остаются на месте, но и то, что сообщение, которое они несут, продолжает распространяться. Потому что скульптура – это больше, чем объект, размещенный в пространстве. Это идея, эмоция, вопрос, оставленный тем, кто с ней сталкивается. Оно может исчезнуть из бетона, но если его посыл кого-то коснется, то он продолжает жить где-то, в памяти, в разговорах.

Впечатления Коломины об Украине

Вы были впервые в Киеве и Украине. Что вы почувствовали, когда открыли для себя этот город?

Как ни странно, я почувствовал невероятную свободу, несмотря на войну. Я ожидал город в напряжении, обозначенный страхом и хаосом. Но там я открыл кое-что другое. Люди живут, борются, идут вперед. Есть энергия, решительность, которые можно почувствовать. Парадоксально, но, возможно, там, где все может измениться, свобода приобретает другое измерение. Кажется, каждый жест имеет больший вес, каждое мгновение имеет значение.

Чем Киев может быть интересен для мира?

Киев – город, который привлекает внимание всего мира, и не только из-за войны. Он воплощает в себе невероятную силу, энергию, которая выходит далеко за пределы Украины. С художественной стороны это место, полное истории и борьбы, где искусство находит особый резонанс. Каждый уголок улицы, каждый памятник будто рассказывают историю.

Ваша работа на базе старого монумента Щорса была очень символичной. Как будто что-то новое и пока слабое рождается из тоталитарного прошлого. Девушка с подсолнухами выглядит контрастно, даже неуместно на монументальной основе. В Украине из-за "медленного" культурного менеджмента много пустых постаментов. Какие ваши мысли по этому поводу?

Пустые пьедесталы – мощные символы. Они являются свидетелями прошлого, которое мы хотели стереть, но которое продолжает обозначать пространство. Вынесенные памятники не исчезают полностью, и эти основания становятся свидетелями изменения, желания трансформации.

Когда я стоял на постаменте, высаживая подсолнухи на постаменте старого памятника Щорсу, я почувствовал, что происходит что-то сильное. Это был момент встречи истории с настоящим, символический акт обновления. Размещение работы на этих постаментах является способом поставить под сомнение этот переход, вернуть жизнь этим пустым пространствам. Это также форма сопротивления: превращение остатков прошлого в исходные точки для новых перспектив.

"Маленькая девочка с подсолнухами", Киев / Фото, предоставленное 24 Каналу

Может ли искусство быть вне политики

В Украине есть мнение, что Российская имперская пропаганда использует российскую культуру, которая часто является симулякром и копией, как дымовую завесу, чтобы скрыть свои кровавые преступления за образом "культурной нации". Эта культура фактически служит для оправдания войн России. Что бы вы посоветовали Украине и ее художникам, чтобы их голоса лучше слышали в мире?

Искусство всегда было мощным средством манипуляции, и Россия это хорошо понимала. Использование культуры для оправдания преступлений и навязывания насильственной идеологии – это не искусство, это пропаганда. Культуру следует использовать, чтобы объединять, вдохновлять, а не разделять или оправдывать зверства.

Для Украины и ее художников важно продолжать отстаивать свою культурную идентичность без страха и без компромиссов. Их голоса должны быть услышаны не только для того, чтобы засвидетельствовать реальность, в которой они живут, но и чтобы поделиться своей историей, своими корнями и своим видением мира. Представляя свое искусство на международной арене, подключаясь к глобальным художественным сообществам, они могут не только сделать так, чтобы их голоса были услышаны, но и создать движение, которое противостоит культурным и политическим манипуляциям.

В чем, по вашему мнению, сила и ценность искусства, когда оно сталкивается с жестокостью насилия, войны, которая, кажется, все обнуляет?

Искусство перед лицом насилия становится актом сопротивления. Оно не может остановить войну, но может обозначить, засвидетельствовать и оставить память о том, что происходит. Когда все кажется уничтоженным, искусство сохраняется, оно сопротивляется, оно выживает.

Оно не просто документирует, оно дает голос тем, кого часто замалчивают. В контексте войны искусство становится более важным, чем когда-либо, поскольку оно является средством сохранения человечности, противостояния жестокости с помощью формы выражения, которая избегает насилия. В нем есть место для надежды, даже когда все вокруг, кажется, разваливается.



"Владимир", Барселона / Фото, предоставленное 24 Каналу

Идеологи российского фашизма, кажется, тоже считают себя художниками, которые занимаются историческим творчеством. Но вместо того, чтобы вырезать статуи, они вырезают границы стран с помощью "искусства", основанного на драме человеческих жертв. Что вы об этом думаете? Они художники?

Нет, они не художники. То, что они делают, не имеет ничего общего с искусством. Искусство – это средство выражения, рефлексии, создания, что часто рождается через свободу вопросов и поиска смысла. То, что эти идеологи называют "искусством", является ничем иным, как инструментом манипуляции, контроля и насилия.

Настоящее искусство не использует человеческие жертвы для узаконивания насильственных идеологий. Оно вдохновляет, поднимает, бросает вызов. То, что они формируют, – не искусство, а пропаганда, инструмент силового навязывания мировоззрения.



"Классики", Киев / Фото, предоставленное 24 Каналу

В 2014 году, когда Россия под прикрытием "восстания на Донбассе" начала вторжение в Украину, на Майдане состоялась акция: люди приносили военные игрушки – пулеметы, танки – чтобы символически отправить их Путину с сообщением: "Играйте в войну с игрушечными солдатиками, а не с людьми". Ваша работа с Путиным на танке имеет несколько похожий месседж. Как вы думаете, когда-нибудь ваш "Владимир" на танке "проедется" по Красной площади в Москве?

Все возможно. История доказала, что ни один режим, ни одна власть, ни одна идеология не остаются навсегда. То, что сегодня кажется немыслимым, завтра может стать очевидным.

Если когда-то эта работа окажется на Красной площади, то это будет не просто провокация, это будет символ. Напоминание о том, что власть сделала, что уничтожила и что потеряла.

Но, в конце концов, неважно, где она выставлена. Важно то, что работа существует, она путешествует и оставляет свой след. Скульптура не меняет режим, но она может заставить задуматься, а иногда это первый шаг к изменениям.

Вы говорили о возможных проектах в Украине, в частности в Одессе и Львове. Эти планы еще актуальны?

Да, эти проекты еще продолжаются. Одесса и Львов имеют другую энергетику от Киева, но они также несут сильную историю. Идея заключается в том, чтобы установить работы, которые перекликаются с их уникальным контекстом. Ничего еще точно не известно, но предположим, что некоторые вещи находятся в работе.