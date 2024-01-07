Під час обговорення проєкту виникали жваві дискусії, лунали різні аргументи – інколи розмова була надто емоційною. Є низка дискусійних норм, які не схвалюють члени Комітету.
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Розгляд законопроєкту про мобілізацію
Олександр Завітневич розповів, що в обговореннях Комітету беруть участь і представники ЗСУ та Міністерства оборони. Зокрема, на засіданнях були присутні Валерій Залужний, Сергій Шаптала та міністр оборони – Рустем Умєров.
Зараз головне завдання знайти баланс між конституційними правами та необхідними заходами для вирішення завдань мобілізації, які ці права обмежують. Також необхідно врахувати можливості економіки,
– пояснив голова Комітету.
Він додав, що є вкрай складні питання фінансового забезпечення мобілізаційних заходів – тобто джерел покриття потреб. Загалом, окремі норми законопроєкту зміняться до його потрапляння до Верховної Ради.
За словами Завітневича, фінальне рішення Комітету щодо законопроєкту про мобілізацію буде вже у вівторок – тобто 9 січня.
Детально про законопроєкт
- Кабмін 25 грудня 2023 року вніс до Верховної Ради законопроєкт, що передбачає нові правила щодо мобілізації. Проєкт вийшов дискусійним – наприклад, омбудсмен зазначив, що деякі норми у ньому суперечать Конституції. Наприклад, це стосується обмеження прав на розпорядження нерухомістю, керування особистим транспортом, використання грошей.
- Обговорення законопроєкту про мобілізацію у Комітеті розпочалося 4 січня. Як повідомив секретар Роман Костенко, питання є практично до кожного пункту. Однак це не свідчить про те, що вони правильні чи не правильні. Часто вони просто написані так, що не зрозуміло, як їх правильно застосовувати – потрібні пояснення.
- Рішення комітету стане ключовим етапом перед поданням документа на розгляд парламенту. Ініціатива має на меті оптимізувати процеси мобілізації та забезпечити готовність країни до часткової демобілізації.