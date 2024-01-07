Під час обговорення проєкту виникали жваві дискусії, лунали різні аргументи – інколи розмова була надто емоційною. Є низка дискусійних норм, які не схвалюють члени Комітету.

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Розгляд законопроєкту про мобілізацію

Олександр Завітневич розповів, що в обговореннях Комітету беруть участь і представники ЗСУ та Міністерства оборони. Зокрема, на засіданнях були присутні Валерій Залужний, Сергій Шаптала та міністр оборони – Рустем Умєров.

Зараз головне завдання знайти баланс між конституційними правами та необхідними заходами для вирішення завдань мобілізації, які ці права обмежують. Також необхідно врахувати можливості економіки,

– пояснив голова Комітету.

Він додав, що є вкрай складні питання фінансового забезпечення мобілізаційних заходів – тобто джерел покриття потреб. Загалом, окремі норми законопроєкту зміняться до його потрапляння до Верховної Ради.

За словами Завітневича, фінальне рішення Комітету щодо законопроєкту про мобілізацію буде вже у вівторок – тобто 9 січня.

Детально про законопроєкт