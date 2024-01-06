За словами представника комітету Романа Костенка, розгляд 73-сторінкового документа вимагає детального аналізу. Кожна норма перевіряється на відповідність технічним вимогам та іншим законам.

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Відповідну заяву зробив народний обранець в ефірі національного телемарафону, – інформує 24 Канал. Зазначимо, що Костенко є полковник Служби безпеки України.

У Раді працюють над змінами до мобілізації

Комітет зосереджений на поступовому аналізі законопроєкту, що передбачає заслухання доповіді Мінфіну стосовно фінансування мобілізації. Рішення комітету стане ключовим етапом перед поданням документа на розгляд парламенту.

Ми йдемо поступово. У законопроєкті про мобілізацію є 73 сторінки тільки порівняльної таблиці. Реальне прийняття рішення щодо законопроєкту комітетом буде наступного тижня. Плануємо 8-9 січня,

– заявив Костенко.

Розгляд законопроєкту відбувається на тлі постійних безпекових викликів, що вимагають від держави ефективних механізмів мобілізації ресурсів. Ініціатива має на меті оптимізувати процеси мобілізації та забезпечити готовність країни до часткової демобілізації.

Контекст: що потрібно знати