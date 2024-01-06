По словам представителя комитета Романа Костенко, рассмотрение 73-страничного документа требует детального анализа. Каждая норма проверяется на соответствие техническим требованиям и другим законам.

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Соответствующее заявление сделал народный избранник в эфире национального телемарафона, – информирует 24 Канал. Отметим, что Костенко является полковником Службы безопасности Украины.

В Раде работают над изменениями в мобилизации

Комитет сосредоточен на постепенном анализе законопроекта, что предполагает заслушание доклада Минфина о финансировании мобилизации. Решение комитета станет ключевым этапом перед представлением документа на рассмотрение парламента.

Мы идем постепенно. Законопроект о мобилизации содержит 73 страницы только сравнительной таблицы. Реальное принятие решения по законопроекту комитетом будет на следующей неделе. Планируем 8-9 января,

– заявил Костенко.

Рассмотрение законопроекта происходит на фоне постоянных вызовов для нацбезопасности, требующих от государства эффективных механизмов мобилизации ресурсов. Инициатива стремится оптимизировать процессы мобилизации и обеспечить готовность страны к частичной демобилизации.

Контекст: что нужно знать