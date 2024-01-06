По словам представителя комитета Романа Костенко, рассмотрение 73-страничного документа требует детального анализа. Каждая норма проверяется на соответствие техническим требованиям и другим законам.
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Соответствующее заявление сделал народный избранник в эфире национального телемарафона, – информирует 24 Канал. Отметим, что Костенко является полковником Службы безопасности Украины.
В Раде работают над изменениями в мобилизации
Комитет сосредоточен на постепенном анализе законопроекта, что предполагает заслушание доклада Минфина о финансировании мобилизации. Решение комитета станет ключевым этапом перед представлением документа на рассмотрение парламента.
Мы идем постепенно. Законопроект о мобилизации содержит 73 страницы только сравнительной таблицы. Реальное принятие решения по законопроекту комитетом будет на следующей неделе. Планируем 8-9 января,
– заявил Костенко.
Рассмотрение законопроекта происходит на фоне постоянных вызовов для нацбезопасности, требующих от государства эффективных механизмов мобилизации ресурсов. Инициатива стремится оптимизировать процессы мобилизации и обеспечить готовность страны к частичной демобилизации.
Контекст: что нужно знать
- 25 декабря 2023 года Кабмин внес в Верховную Раду законопроект, что предусматривает новые правила мобилизации. Документ вызвал бурные обсуждения в обществе. Были даже разговоры о том, что определенные его нормы не конституционны и нуждаются в доработке.
- 4 января 2024 года комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности начал детальное рассмотрение законопроекта. Важно, что к обсуждению присоединились чиновники из Генштаба ВСУ и Минобороны. В то же время представители власти заверили, что без поправок принимать инициативу не будут.
- Добавим, что президент Владимир Зеленский 19 декабря во время пресс-конференции упоминал о возможности дополнительного призыва от 450 до 500 тысяч человек. Такое количество нужно, в частности, для того, чтобы люди, которые воюют уже долгое время, могли уйти на отдых.
- Очевидно, эта законодательная инициатива важна для нашей страны: мобилизационные меры должны проводиться эффективно, без применения силы и скандалов. Однако в то же время важно в новом законодательстве не ограничивать права граждан.