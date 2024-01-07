Про це у розмові з 24 Каналом наголосив екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий. Для того, щоб забезпечити одного бійця "на нулі", мають працювати 3 – 5.
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Етапи мобілізації
Після отримання повістки є декілька проміжних ланок, які людина проходить перед тим, як потрапити до війська. Перша – військово-лікарська комісія, яка визначає чи придатна людина з повісткою до служби. Якщо так – далі йде розподіл. І тут, як зазначив Євген Дикий, система недосконала.
"Закон не прописує в які частини хто потрапляє. Отут поки що практика дуже архаїчна і неефективна, коли враховується тільки так звана військово-облікова спеціальність і відповідно не враховуються цивільні навички людини. А вона в цивільному житті може дуже багато чого вміти, що насправді потрібно армії", – зазначив він.
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Це, наприклад, спеціалісти IT, менеджери, яких армія "не бачить", бо вони не прописані у військово-обліковій спеціальності. Вирішити це питання, на думку екскомандира, може допомогти система вільного рекрутингу. Тобто "набирати людей на ті вакансії, які в них є".
Треба дозволити зробити систему максимально гнучкою, щоб все ж таки ТЦК не був жорстко зв'язаний. Мовляв, нам сказано зараз комплектувати певну бригаду і всі, хто отримав повістки, автоматом потрапляють тільки туди. Ми багато виграємо, якщо оцю систему прямо по ходу поміняємо,
– зазначив він.
Друга ланка – це розподіл в частину і отримання певної посади. Третя – проходження військового навчання навіть для тих, хто вже проходив службу в армії за певною спеціальністю. Передостанній етап – бойове злагодження у групі, з якою надалі триватиме служба.
"Після цього потрапляєш умовно воювати. Я кажу умовно, тому що одна з дуже поширених помилок в трактовці мобілізації, що всі, хто одягнуть форму, будуть воювати саме "на нулі", а це ж неправда. Хлопці і дівчата "на нулі" – це верхівка айсберга. Насправді значно менша частина від загальної кількості людей, які служать", – сказав Дикий.
За його словами, треба 3 – 5 людей, які мають виконувати свою роботу, аби забезпечити одного бійця "на нулі". Тому більшість може отримати іншу роботу, яка не менш важлива в армії.
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