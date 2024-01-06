Голова Верховної Ради зазначив, що ідеї стосовно мобілізації за лотереєю чи "бронню" за високі податки не представлені у законодавстві. Однак він наголосив, що ці підходити все ж були у світовій практиці.

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Стефанчук прокоментував мобілізацію через лотерею

Очільник Ради підкреслив, що чув про ідею стосовно мобілізації громадян через лотерею. Однак зауважив, що у проєкті закону вона не представлена, тому наразі говорити про неї багато не варто.

Знаю про дуже багато ідей і про жеребкування, і про мобілізацію за датою народження, і про багато іншого. Але сприймаймо це просто як ідеї, як дискусію, що триває в суспільстві,

– сказав він.

Стефанчук також наголосив, що для нього більш важливі рішення стосовно мобілізації, на які вийде комітет Верховної Ради.

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Стефанчук наголосив, що ідеї щодо бронювання за високі податки також нема в законопроєкті стосовно змін до мобілізації. На думку голови Верховної Ради, цьому питанню повинна передувати дуже велика дискусія, але він наголосив, що це не нова ідея.

"Хочу нагадати, що, наприклад, у Британії був такий "податок на боягузтво", коли можна було відкупитися від лицарського обов'язку йти воювати. Але в жодній країні я не знаю прикладів успішної реалізації цього", – сказав спікер Верховної Ради.

Водночас він зазначив, що в української влади є й необхідність фінансувати військо, а весь бюджет України складається з частини, яку заробляє Україна і йде на фінансування Українських Збройних Сил.

Тому треба думати… Це ж проста математика: не можна вигравати війну, не маючи необхідного фінансово-грошового забезпечення людей, які б'ються за країну. Все має бути обґрунтованим,

– розповів він.

Стефанчук сказав, що якщо є необхідність мобілізації певної кількості людей, то вони повинні розуміти, що будуть одягнені, забезпечені, нагодовані, й в разі, не дай Боже чого, отримують необхідні компенсації. Інакше то нечесна державна політика.

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