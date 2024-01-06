Председатель Верховной Рады отметил, что идеи по мобилизации по лотерее или "бронь" за высокие налоги не представлены в законодательстве. Однако он подчеркнул, что эти подходы все же были в мировой практике.

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Глава Совета подчеркнул, что слышал об идее по мобилизации граждан через лотерею. Однако отметил, что в проекте закона она не представлена, поэтому говорить о ней много не стоит.

Знаю об очень многих идеях и о жеребьевке, и о мобилизации по дате рождения, и о многом другом. Но воспринимаем это просто как идеи, как продолжающуюся в обществе дискуссию,

– сказал он.

Стефанчук также подчеркнул, что для него более важны решения по мобилизации, на которые выйдет комитет Верховной Рады.

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Стефанчук подчеркнул, что идеи бронирования за высокие налоги также нет в законопроекте относительно изменений в мобилизации. По мнению главы Верховной Рады, этому вопросу должна предшествовать очень большая дискуссия, но он подчеркнул, что это не новая идея.

"Хочу напомнить, что, например, в Британии был такой "налог на трусость", когда можно было откупиться от рыцарской обязанности уходить воевать. Но ни в одной стране я не знаю примеров успешной реализации этого", – сказал спикер Верховной Рады.

В то же время, он отметил, что у украинской власти есть и необходимость финансировать войско, а весь бюджет Украины состоит из части, которую зарабатывает Украина и идет на финансирование Украинских Вооруженных Сил.

Поэтому надо думать… Это же простая математика: нельзя выигрывать войну, не имея необходимого финансово-денежного довольствия людей, которые дерутся за страну. Все должно быть обоснованным,

– рассказал он.

Стефанчук сказал, что если есть необходимость мобилизации определенного количества людей, то они должны понимать, что будут одеты, обеспечены, накормлены, и в случае, не дай Бог чего, получают необходимые компенсации. Иначе это нечестная государственная политика.

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