Председатель Верховной Рады отметил, что идеи по мобилизации по лотерее или "бронь" за высокие налоги не представлены в законодательстве. Однако он подчеркнул, что эти подходы все же были в мировой практике.
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Стефанчук прокомментировал мобилизацию через лотерею
Глава Совета подчеркнул, что слышал об идее по мобилизации граждан через лотерею. Однако отметил, что в проекте закона она не представлена, поэтому говорить о ней много не стоит.
Знаю об очень многих идеях и о жеребьевке, и о мобилизации по дате рождения, и о многом другом. Но воспринимаем это просто как идеи, как продолжающуюся в обществе дискуссию,
– сказал он.
Стефанчук также подчеркнул, что для него более важны решения по мобилизации, на которые выйдет комитет Верховной Рады.
Глава Верховной Рады сказал, что думает о "броне" за высокие зарплаты
Стефанчук подчеркнул, что идеи бронирования за высокие налоги также нет в законопроекте относительно изменений в мобилизации. По мнению главы Верховной Рады, этому вопросу должна предшествовать очень большая дискуссия, но он подчеркнул, что это не новая идея.
"Хочу напомнить, что, например, в Британии был такой "налог на трусость", когда можно было откупиться от рыцарской обязанности уходить воевать. Но ни в одной стране я не знаю примеров успешной реализации этого", – сказал спикер Верховной Рады.
В то же время, он отметил, что у украинской власти есть и необходимость финансировать войско, а весь бюджет Украины состоит из части, которую зарабатывает Украина и идет на финансирование Украинских Вооруженных Сил.
Поэтому надо думать… Это же простая математика: нельзя выигрывать войну, не имея необходимого финансово-денежного довольствия людей, которые дерутся за страну. Все должно быть обоснованным,
– рассказал он.
Стефанчук сказал, что если есть необходимость мобилизации определенного количества людей, то они должны понимать, что будут одеты, обеспечены, накормлены, и в случае, не дай Бог чего, получают необходимые компенсации. Иначе это нечестная государственная политика.
В Украине предлагают мобилизацию по лотерее и "бронь" за большие налоги
- Журналисты издания Forbes рассказали, что Офис Президента, Кабмин и народные депутаты рассматривают идею, что отсрочку могут получить граждане, уплачивающие высокие налоги в бюджет нашего государства. По предварительным данным, сумма НДФЛ для "брони" от мобилизации может составить 6 тысяч гривен в месяц.
- Первым об идее мобилизации украинцев на лотерейной основе выразил бывший министр экономики Тимофей Милованов. По его словам, это справедливый, прозрачный и простой способ привлечь граждан к службе в рядах ВСУ.
- Следует отметить, что мобилизация по лотерее идея, которая уже имела место в политике многих государств мира как в прошлом, так и в настоящем. Что известно о мобилизации граждан по лотерее и была ли успешна эта инициатива – читайте в материале.