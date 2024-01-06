Проєктна менеджерка Work.ua Анастасія Розлуцька розповіла 24 Каналу, що ця послуга була на сайті ще з 2014 року. Однак саме у період повномасштабної війни набула системності.

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Як послуга з'явилася на сайті Work.ua

"Спершу це були поодинокі рішення, але у 2023 році ми провели масштабну кампанію з "Азовом" щодо того, що у війську потрібні різні професії. Ця кампанія набула широкого розголосу, адже ми не тільки оприлюднили вакансії, а й провели пресконференцію, надали рекламну, інформаційну підтримку", – розповіла Анастасія Розлуцька.

Паралельно з цим почалися переговори з Міністерством оборони. Відомство підписувало меморандуми з організаціями, платформами, сервісами, які пов'язані з пошуком роботи. Так Work.ua став одним із партнерів у цій діяльності.

Після підписання меморандуму все набуло системного характеру, ми розробили сторінку – Work.ua ЗСУ, де кожен шукач може знайти відповідну для себе професію. Це людиноцентричний підхід, коли кожен обирає де і ким служити,

– підкреслила проєктна менеджерка.

Кількість підрозділів, які співпрацюють з сайтом складає 130, при тому, що на початку їх було лише 46. Такого результату вдалося досягти за місяць. Зросла й кількість вакансій – з 200 до близько тисячі.

"Можу сказати що немає жодної вакансії, яка залишилася без уваги людей. Кожна має відгуки та цікавить шукачів, які хочуть працевлаштуватися до українського війська", – зауважила Розлуцька.

Чи багато переглядів здобувають такі вакансії

Загальні цифри однозначно свідчать про зростання, кількість переглядів зросла в чотири рази. Це пов'язують з тим, що ведеться інформаційна кампанія, розміщують банери, повідомлення в соціальних мережах, у ЗМІ.

У нашої громадськості є розуміння та усвідомлення того, чому це необхідно робити,

– підкреслила Розлуцька.

Відтак можливість обрати де служити йде як доповнення до мобілізації. Звісно, воно не може перекрити саму потребу у мобілізації, але дає можливості тим, хто ще сумнівався зробити свій вибір.

Як правильно подаватися на такі вакансії

Оскільки Work.ua є сервісом, тому з військовими посадами все відбувається так само як з цивільними. Потрібно надіслати резюме або залишити відгук та номер телефону. Далі з людиною сконтактують рекрутери відповідного підрозділу.

У резюме треба максимально чітко вказати, чим ви хочете займатися, який досвід маєте, розповісти про себе. Звісно, буде навчальна частина в Силах оборони, де вам нададуть військову підготовку,

– сказала проєктна менеджерка.

Відтак це може бути класичне резюме або просто номер телефону. Далі людина проходитиме ТЦК. Тут треба бути максимально відвертими, чесно говорити про свій рівень підготовки та загалом здатності виконувати ті чи інші зобов'язання.

Які вакансії зараз найпопулярніші

Орієнтуючись на грудень 2023 року, можна сказати, що найпопулярнішими є: стрілець, водій, кулеметник, гранатометник, снайпер, бухгалтер, діловод. Навіть з цього переліку можна зрозуміти, що цікавість є як до цивільних, так і до військових професій.

За попередньою статистикою найбільше відгуків набрала вакансія бухгалтера, діловода, техніка, механіка, медика, психолога – тобто це одні з найпопулярніших. Також багато людей цікавиться вакансією оператора БпЛА,

– зауважила Анастасія Розлуцька.

Вона додала, що сьогодні немає жодної вакансії, яка б залишилася без уваги людей. Всі вони мають відгуки.

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