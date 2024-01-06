Проектная менеджер Work.ua Анастасия Разлуцкая рассказала 24 Каналу, что эта услуга была на сайте еще с 2014 года. Однако именно в период полномасштабной войны приобрела системность.

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Как услуга появилась на сайте Work.ua

"Сначала это были единичные решения, но в 2023 году мы провели масштабную кампанию с "Азовом" относительно того, что в армии нужны разные профессии. Эта кампания получила широкую огласку, ведь мы не только обнародовали вакансии, но и провели пресс-конференцию, предоставили рекламную, информационную поддержку", – рассказала Анастасия Разлуцкая.

Параллельно с этим начались переговоры с Министерством обороны. Ведомство подписывало меморандумы с организациями, платформами, сервисами, связанными с поиском работы. Так, Work.ua стал одним из партнеров в этой деятельности.

После подписания меморандума все приобрело системный характер, мы разработали страницу – Work.ua ВСУ, где каждый искатель может найти подходящую для себя профессию. Это человекоцентрический подход, когда каждый выбирает где и кем служить,

– подчеркнула проектная менеджерка.

Количество сотрудничающих с сайтом подразделений составляет 130, при том, что в начале их было только 46. Такого результата удалось достичь за месяц. Выросло и количество вакансий – с 200 до около тысячи.

"Могу сказать, что нет никакой вакансии, которая осталась без внимания людей. У каждой есть отзывы и ею интересуются соискатели, которые хотят трудоустроиться в украинскую армию", – отметила Розлуцкая.

Много ли просмотров получают такие вакансии

Общие цифры однозначно свидетельствуют о росте, количество просмотров выросло в четыре раза. Это связывают с тем, что ведется информационная кампания, размещают баннеры, сообщения в социальных сетях, в СМИ.

У нашей общественности есть понимание и осознание того, почему это необходимо делать,

– подчеркнула Разлуцкая.

Следовательно, возможность выбрать где служить идет как дополнение к мобилизации. Конечно, оно не может перекрыть саму потребность в мобилизации, но позволяет тем, кто еще сомневался сделать свой выбор.

Как правильно подаваться на такие вакансии

Поскольку Work.ua является сервисом, с военными должностями все происходит так же как с гражданскими. Следует отправить резюме или оставить отзыв и номер телефона. Далее с человеком сконтактируют рекрутеры соответствующего подразделения.

В резюме нужно максимально четко указать, чем вы хотите заниматься, какой опыт есть, рассказать о себе. Конечно, будет учебная часть в Силах обороны, где вам предоставят военную подготовку,

– сказала проектная менеджерка.

Это может быть классическое резюме или просто номер телефона. Далее человек будет проходить ТЦК. Здесь нужно быть максимально откровенными, честно говорить о своем уровне подготовки и способности выполнять те или иные обязательства.

Какие вакансии сейчас самые популярные

Ориентируясь на декабрь 2023 года, можно сказать, что наиболее популярны: стрелок, водитель, пулеметчик, гранатометчик, снайпер, бухгалтер, делопроизводитель. Даже из этого перечня можно понять, что интерес есть как к гражданским, так и к военным профессиям.

По предварительной статистике больше всего отзывов набрала вакансия бухгалтера, делопроизводителя, техника, механика, медика, психолога – то есть это одни из самых популярных. Также многие интересуются вакансией оператора БПЛА,

– отметила Анастасия Разлуцкая.

Она добавила, что сегодня нет ни одной вакансии, которая осталась бы без внимания людей. Все они имеют отзывы.

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