У медіа з'явилися повідомлення про те, що Валерій Залужний під час одного з обговорень пояснював, що потребує людей. Але ідею про залучення до армії ув'язнених і судимих він не підтримав, оскільки армія не для поганих людей.

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Обмежать право кермувати авто і не тільки: що передбачає для порушників законопроєкт

У законопроєкті "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби" мовиться про тимчасові заходи, які можуть бути запроваджені до громадян під час проведення мобілізації.

Відповідно до них, громадян можуть обмежити в керуванні авто та розпорядженні коштами – про це ідеться на сторінці 67 законопроєкту. Іще їх можуть внести до реєстру боржників.

Військовозобов'язані та резервісти, які не виконали обов'язки, визначені частиною третьої статті 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", за повідомленням керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки вносяться до Єдиного реєстру боржників та до них застосовуються наступні обмеження у вигляді:

заборони виїзду за кордон;

заборони на проведення операцій з рухомим та нерухомим майном;

обмеження на право керування власним транспортним засобом та отримання посвідчення водія;

обмеження права на користування та розпорядження коштами та іншими цінностями;

відмови в укладенні кредитного договору, договору позики;

призупинення отримання пільг та послуг від держави.

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Утім, в законопроєкті наголошено, що ці заходи – тимчасові.

Їх припинять, якщо військовозобов'язаний або резервіст виконає обов'язки, визначені частиною третьої статті 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", шляхом надання керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомлення щодо виключення військовозобов'язаного або резервіста з Єдиного реєстру боржників. Тобто якщо військовозобов'язаний з'явиться в частину.

У статті 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" в частині 3 сказано, що під час мобілізації громадяни зобов'язані з'явитися до військових частин або на збірні пункти територіального центру комплектування та соціальної підтримки у строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних розпорядженнях, повістках керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки), або у строки, визначені командирами військових частин.

Залужний звільнив позаштатних помічників через скандал

Швидше за все, законопроєкт про мобілізацію не ухвалять в оригінальному вигляді – про це вже заявляли різні посадовці та депутати. Проте суспільство прагне якісної комунікації і розуміння, що буде далі.

Волонтерка Алла Мартинюк, яка була позаштатною помічницею Залужного, некоректно висловилася щодо мобілізації під час інтерв'ю, через що втрапила у скандал. Суспільство обурилося, а Залужний звільнив своїх помічників-консультантів на громадських засадах. Усі деталі ви можете дізнатися тут.