Об этом в разговоре с 24 Каналом подчеркнул экскомандир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий. Для того чтобы обеспечить одного бойца "на нуле", должны работать 3 – 5.

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Этапы мобилизации

После получения повестки есть несколько промежуточных этапов, которые человек проходит перед тем, как попасть в армию. Первый – военно-врачебная комиссия, которая определяет пригоден ли человек с повесткой к службе. Если да – дальше идет распределение. И здесь, как отметил Евгений Дикий, система несовершенна.

"Закон не прописывает в какие части кто попадает. Здесь пока практика очень архаична и неэффективна, когда учитывается только так называемая военно-учетная специальность и соответственно не учитываются гражданские навыки человека. А он в гражданской жизни может очень многое уметь, что действительно нужно армии", – отметил он.

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Это, например, специалисты IT, менеджеры, которых армия "не видит", потому что они не прописаны по военно-учетной специальности. Решить этот вопрос, по мнению экс-командира, может помочь система свободного рекрутинга. То есть "набирать людей на те вакансии, которые у них есть".

Надо разрешить сделать систему максимально гибкой, чтобы все же ТЦК не был жестко связан. Мол, нам сказано сейчас комплектовать определенную бригаду и все, кто получил повестки, автоматически попадают только туда. Мы много выигрываем, если эту систему прямо по ходу поменяем,

– отметил он.

Второй этап – это распределение в часть и получение определенной должности. Третий – прохождение военной учебы даже для тех, кто уже проходил службу в армии по определенной специальности. Предпоследний этап – боевое слаживание в группе, с которой будет продолжаться служба.

"После этого попадаешь условно воевать. Я говорю условно, потому что одна из очень распространенных ошибок в трактовке мобилизации, что все, кто наденет форму, будут воевать именно "на нуле", а это же неправда. Ребята "на нуле" – это верхушка айсберга. На самом деле значительно меньшая часть общего количества людей, которые служат", – сказал Дикий.

По его словам, нужно 3 – 5 человек, которые должны выполнять свою работу, чтобы обеспечить одного бойца "на нуле". Поэтому большинство может получить другую работу, которая не менее важна в армии.

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