Одна із проблем мобілізації в Україні полягає у браку комунікації між суспільством і військовою владою. Таку думку в інтерв'ю ведучій ТСН Наталі Островській висловив офіцер управління 12 бригади “Азов” Нацгвардії України Дмитро Андрющенко.

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З людьми потрібно розмовляти

За словами військового, із людьми потрібно постійно розмовляти і пояснювати, що на них чекає після того, як їм вручать бойову повістку. Чоловіки мають знати, що їх босих і непідготовлених не кинуть одразу в окопи. Про це треба писати і роз'яснювати на офіційних сайтах, телеграм-каналах тощо.

На думку Андрющенко, важливо, аби кожен мобілізований міг зайняти свою нішу у війську. Одержати посаду, на якій він зміг би ефективно себе проявити. А отже, треба врахувати навички, вміння та побажання мобілізованого і лише потім надати йому кваліфіковану військову професію. Офіцер підкреслює, що лише тоді наша армія зможе якісно та професійно виконувати бойові завдання.

Андрющенко наголошує на важливості індивідуального підходу. Наприклад, якщо людина погано бігає і підтягується, а її одягнуть у бронік, то вона, пробігши 100-метрівку, "здохне". Водночас ця сама людина може бути здатна зламати будь-яку систему, заглушити дрон, тоді набагато більше користі від неї буде у штабі батальйону або підрозділу, який займається радіоелектронною боротьбою.

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